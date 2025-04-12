Нестримні Ярмоленко та Ванат принесли Динамо виїзну перемогу над Кривбасом

Поєдинок у Кривому Розі між місцевим Кривбасом та київським Динамо відкривав суботню програму 24 туру УПЛ. Команда Олександра Шовковського на виїзді здобули важливі три бали.

Кривбас – Динамо 0:2

Голи: Ярмоленко, 35, Ванат, 74

Вилучення: Попов, 64

Перед початком матчу були побоювання, що російські терористи знову зірвуть поєдинок у Кривому Розі. Та все ж попри повітряні тривоги зустріч вдалося дограти, пише 24 Канал.

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Академічна перемога Динамо

Матч Кривбас – Динамо був центральним у 24 турі. Кияни ведуть боротьбу за "золото" чемпіонату України, а криворіжці мріють здобути путівку до єврокубків.

Підопічні Олександра Шовковського дуже впевнено провели поєдинок. На 35-й хвилині матчу Андрій Ярмоленко відкрив рахунок. Ветеран "біло-синіх" на дальній стійці замкнув фланговий простріл Дубінчука та забив свій п'ятий гол в чемпіонаті.

Кривбас не збирався віддавати очки. Чудові нагоди відзначитися були у Понєдєльніка, Соси та Твердохліба. Проте на останньому рубежі Динамо впевнено грав Руслан Нещерет.

На 64-й хвилині "біло-сині" залишилися у меншості. Арбітр показав червону картку Денису Попову. Однак команда Юрія Вернидуба не скористалася чисельною перевагою.

На 74-й хвилині матчу господарі поля пропустили другий м'яч. Владислав Ванат отримав довгу передачу від Дубінчака з власної половини поля, на замаху обіграв Дібанго та потужно пробив по воротах. До слова, це 14-й гол форварда в чемпіонаті.

До фінального свистка рахунок не змінився. Кияни здобули впевнену перемогу – 2:0.

Відеоогляд матчу Кривбас – Динамо