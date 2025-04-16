Скасований пенальті у стилі Альвареса: Шахтар переміг Кривбас у матчі-дограванні

Поєдинок 5-го туру УПЛ Кривбас – Шахтар був дограний через сім місяців після його початку. Багатостраждальний матч завершився перемогою "гірників".

Кривбас – Шахтар 1:2

Голи: Твердохліб, 86 – Степаненко, 40, Кевін, 62

Нереалізований пенальті: Іліч, 77 (К)

У середу, 16 квітня, відбулося догравання матчу 5-го туру УПЛ Кривбас – Шахтар. Зустріч розпочалася з 50-ї хвилини та за рахунку 1:0 на користь "гірників", пише 24 Канал.

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Повітряна тривога та дивний пенальті

На 62-й хвилині зустрічі вінгер Шахтаря Кевін подвоїв перевагу своєї команди. Бразилець після пасу Педріньйо завершив атаку, яку сам і розпочав.

Через чотири хвилини поєдинок знову був зупинений через повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Втім, матч все ж вдалося дограти.

На 77-й хвилині господарі поля отримали право на одинадцятиметровий. Удар Іліча з позначки був точним та досяг мети. Однак арбітр скасував взяття воріт після перегляду ВАР. Річ у тім, що хорват двічі торкнувся м'яча. Нагадаємо, що аналогічний випадок трапився з форвардом Атлетіко Хуліаном Альваресом у серії пенальті в матчі Ліги чемпіонів з Реалом.

Кривбас зумів повернути інтригу за 4 хвилини до завершення поєдинку. Єгор Твердохліб головою замкнув подачу з лівого флангу, довівши лік своїм забитим голам до 10.

На жаль, на більше підопічним Юрія Вернидуба не вистачило часу. Арбітр зафіксував перемогу "гірників" – 2:1.

Відеоогляд матчу Кривбас – Шахтар