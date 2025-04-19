Укр Рус
Sport News 24 Інші види спорту 16-річна українська гімнастка здобула "срібло" на етапі Кубка світу у Баку
19 квітня, 22:19
1

16-річна українська гімнастка здобула "срібло" на етапі Кубка світу у Баку

Єгор Торяник
Основні тези
  • Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула "срібло" на Кубку світу в Баку у багатоборстві.
  • Перше місце посіла італійка Софія Раффаелі, а бронзу здобула болгарка Стіляна Ніколова.

У Баку, Азербайджан, відбувся етап Кубка світу з художньої гімнастики у багатоборстві. Участь у змаганнях взяла Таїсія Онофрійчук.

16-річна українка завоювала медаль на змаганнях. Таїсія Онофрійчук здобула "срібло" з художньої гімнастики, повідомляє 24 канал.

Читайте також Гімнастка Онофрійчук провела феноменальний етап Кубка світу в Болгарії, здобувши три "золота"

Як виступила Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук за сумою всіх вправ набрала 113,250 балів. Перше місце посіла італійська спортсменка Софії Раффаелі з різницею у 0,150 балів. Бронзову медаль здобула Стіляна Ніколова, яка представляє Болгарію.

Цікаво, що для Онофрійчук "срібло" змагань стало другою медаллю для гімнастки в межах Кубка світу. 

Таїсія Онофрійчук відібралась в чотири окремі фінали КС з художньої гімнастики. Українка візьме участь у змаганнях з обручем та булавами, з м'ячем та стрічкою.

Фінали турніру з окремими снарядами відбудуться у неділю 20 квітня. 