16-річна українська гімнастка здобула "срібло" на етапі Кубка світу у Баку
- Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула "срібло" на Кубку світу в Баку у багатоборстві.
- Перше місце посіла італійка Софія Раффаелі, а бронзу здобула болгарка Стіляна Ніколова.
У Баку, Азербайджан, відбувся етап Кубка світу з художньої гімнастики у багатоборстві. Участь у змаганнях взяла Таїсія Онофрійчук.
16-річна українка завоювала медаль на змаганнях. Таїсія Онофрійчук здобула "срібло" з художньої гімнастики, повідомляє 24 канал.
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Як виступила Онофрійчук
Таїсія Онофрійчук за сумою всіх вправ набрала 113,250 балів. Перше місце посіла італійська спортсменка Софії Раффаелі з різницею у 0,150 балів. Бронзову медаль здобула Стіляна Ніколова, яка представляє Болгарію.
Цікаво, що для Онофрійчук "срібло" змагань стало другою медаллю для гімнастки в межах Кубка світу.
Таїсія Онофрійчук відібралась в чотири окремі фінали КС з художньої гімнастики. Українка візьме участь у змаганнях з обручем та булавами, з м'ячем та стрічкою.
Фінали турніру з окремими снарядами відбудуться у неділю 20 квітня.