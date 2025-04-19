16-річна українська гімнастка здобула "срібло" на етапі Кубка світу у Баку

У Баку, Азербайджан, відбувся етап Кубка світу з художньої гімнастики у багатоборстві. Участь у змаганнях взяла Таїсія Онофрійчук.

16-річна українка завоювала медаль на змаганнях. Таїсія Онофрійчук здобула "срібло" з художньої гімнастики, повідомляє 24 канал.

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Як виступила Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук за сумою всіх вправ набрала 113,250 балів. Перше місце посіла італійська спортсменка Софії Раффаелі з різницею у 0,150 балів. Бронзову медаль здобула Стіляна Ніколова, яка представляє Болгарію.

Цікаво, що для Онофрійчук "срібло" змагань стало другою медаллю для гімнастки в межах Кубка світу.

Таїсія Онофрійчук відібралась в чотири окремі фінали КС з художньої гімнастики. Українка візьме участь у змаганнях з обручем та булавами, з м'ячем та стрічкою.

Фінали турніру з окремими снарядами відбудуться у неділю 20 квітня.