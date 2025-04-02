Швьонтек не зіграє проти збірної України в Кубку Біллі Джин Кінг

У польському Радомі з 10 по 12 квітня відбудуться матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. За вихід у фінальний раунд турніру на груповому етапі будуть боротися між собою тенісистки збірних України, Польщі та Швейцарії.

Цей відбірковий турнір пропустить друга ракетка світу Іга Швьонтек. Про це польська тенісистка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, інформує 24 Канал.

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Втрата для польської команди

Вона не повідомила причину, чому саме прийняла таке рішення. Зіркова спортсменка лише зазначила, що хоче приділити більше уваги собі та тренуванням до наступних матчів.

"Ухвалила це складне рішення, яке, знаю, є зовсім не таким, що хотіли б почути фани, особливо в Польщі. Попри це, для мене зараз це рішення є правильним.

Я завжди представляла свою країну з гордістю. Грала все, щоб потім виступити за неї торік. І я неймовірно пишаюся історичним досягненням команди: півфіналом Кубка Біллі Джин Кінг і фіналом United Cup. Тепер же настав час для досягнення балансу, більшої уваги на собі та тренуваннях", – написала Швьонтек.

До слова. Україна та Польща гратимуть між собою 11 квітня, а на наступний день "синьо-жовті" протистоятимуть Швейцарії. У фінальний раунд вийде тільки переможець групи.

Зазначимо, що Україну у відборі на Кубок Біллі Джин Кінг представлятимуть п'яти тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Людмила Кіченок, Надія Кіченок, Катаріна Завацька. "Синьо-жовті" ще жодного разу в історії не грали у фінальному раунді найпрестижнішого жіночого командного турніру.

Нагадаємо, що Біллі Джин Кінг, на честь якої називається змагання, нещодавно відновила навчання в Університеті. Вона це зробила після паузи в понад 60 років.