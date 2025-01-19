Дива не сталося: Джима не потрапила до топ-20 жіночого масстарту у Рупольдингу
- Юлія Джима зайняла 25-е місце у жіночому масстарті на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу.
- Переможницею гонки стала шведка Ельвіра Еберг, без промахів пройшовши дистанцію.
Жіночий масстарт закривав програму п'ятого етапу Кубка світу з біатлону у Рупольдингу. У видовищній гонці взяли участь 30 кращих спортсменок.
У неділю, 19 січня, у німецькому Рупольдингу у межах п'ятого етапу Кубка світу з біатлону відбувся жіночий масстарт на 12,5 кілометра. Україну в гонці представила лише одна спортсменка – Юлія Джима, пише 24 Канал.
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Як виступила Джима у масстарті
Вже на першій стрільбі з положення лежачи Джима допустила два промахи та заробила коло штрафу. Це відразу відкинуло українку у число аутсайдерів гонки.
На наступних трьох вогневих рубежах Джима закрила усі мішені та фінішувала на підсумковому 25-му місці.
Яскраву перемогу у масстарті здобула представниця Швеції Ельвіра Еберг. Вона закрила усі мішені та на одному диханні пробігла дистанцію.
На фініші розгорнулася боротьба за два наступні місця на п'єдесталі. У підсумку "срібло" здобула німкеня Франциска Пройс, а "бронза" француженці Жанні Рішар, яка поступилася суперниці 0.4 секунди.
Результат жіночого масстарту у Рупольдингу
- 1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+0) – 33:00.5
- 2. Франциска Пройс (Німеччина, 0+1+0+0) +25.0
- 3. Жанна Рішар (Франція, 0+0+0+0) +25.4
…
- 25. Юлія Джима (Україна, 2+0+0+0) +2:29.9
Нагадаємо, наступний етап Кубку світу з біатлону пройде з 23 по 26 січня в італійському Антгольці. У програмі змагань спринти, гонки переслідування, а також жіноча та чоловіча естафети.