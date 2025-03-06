Двоє українців потрапили у топ-40 чоловічого спринту на Кубку світу в Новє-Мєсто

У чеському Новє-Место відновилися змагання Кубка світу з біатлону. У перший змагальний день сьомого етапу відбулася чоловіча спринтерська гонка.

До стартового листа чоловічого спринту потрапили 98 спортсменів. Україну в гонці представляли чотири біатлоністи: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Артем Тищенко, пише 24 Канал.

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Як виступили українці у спринті

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний. Лідер збірної України допустив дві хиби на "лежці", але закрив усі мішені на другому вогневому рубежі. У підсумку Дмитро завершив гонку на 35-му місці.

До залікової зони потрапив також Віталій Мандзин. 21-річний українець допустив лише одну хибу та фінішував 38-м.

Артем Тищенко та Антон Дудченко виступили нижче своїх можливостей. Вони не закрили лише по одній мішені, але значно поступалися ходом суперникам. У підсумку лише Дудченко зумів кваліфікуватися до персьюту.

Тріумфатором чоловічого спринту став француз Емільєн Жаклен. Він продемонстрував ідеальну стрільбу та з перевагою у 19.8 секунд виграв гонку в італійця Томмазо Джакомеля. "Бронза" дісталася Йоганнесу Бьо.

Результат чоловічого спринту в Нове Мєсто

1. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0) 23:13.3

2. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0) +19.8

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 2+0) +20.9

...

35. Дмитро Підручний (Україна, 2+0) +1:49.3

38. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:53.2

57. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:33.6

77. Артем Тищенко (Україна, 0+1) +3:19.2

7 березня на Кубку світу з біатлону відбудеться жіночий спринт. Гонка в Нове-Мєсто розпочнеться о 19:20.