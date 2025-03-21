Нестримний Бьо та Підручний у топ-30: результат чоловічого спринту у Гольменколлені

Кубок світу з біатлону 2024/2025 підходить до завершення. Останній етап континетальної першості стартував у норвезькому Гольменколлені.

У п'ятницю, 21 березня, розпочався 9-й етап Кубка світу з біатлону 2024/2025. В межах змагань відбувся чоловічий спринт, повідомляє 24 канал.

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Як виступили українці

Збірна України у чоловічому спринті була представлена чотирма біатлоністами. Участь у перегонах взяли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк.

Капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний двічі схибив на обох вогневих рубежах, фінішувавши на 26 місці. Антон Дудченко єдиний серед українців, хто відстрілявся "чисто", але у підсумку посів 44 сходинку.

Віталій Мандзин одного разу схибив на стартовій "лежці", але зміг закрити всі п'ять цілей на вогневому рубежі стоячи. У результаті він фінішував на 54 місці. Тарас Лесюк завершив гонку поза заліковою зоною.

Переможцем чоловічого спринту у Гольменколенні став Йоганнес Бьо. Другим завершив спринт норвежець Штурла Легрейд. Першу трійку замкнув Йоганнес Дале.

Результат чоловічого спринту:

1. Йоганнес Бьо (0+0) 24:49.5

2. Штурла Легрейд (0+0) +25.7

3. Йоганнес Дале (0+1) +36.7

…

26. Дмитро Підручний (1+1) +1:53.7

44. Антон Дудченко (0+1) +2:20.2

54. Віталій Мандзин (1+0) +2:30.8

78. Тарас Лесюк (3+0) +3:33.2

Нагадаємо, що завтра 22 березня відбудеться чоловіча гонка переслідування в медах 9-го етапу Кубка світу з біатлону 2024/2025.