Результати гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто

У четвер, 22 січня, стартував шостий етап Кубка світу з біатлону сезону-2025/2026. Змагання приймає чеське Нове-Мєсто.

Етап поділений на чотири змагальні дні. Поціновувачі біатлону зможуть насолодитись індивідуальними гонками, змішаними естафетами та мас-стартами, інформує 24 Канал.

Як закінчилася індивідуальна чоловіча гонка?

Програму в Нове-Мєсто відкрила коротка індивідуальна гонка серед чоловіків. Україну в ній представляли п'ятеро біатлоністів: Віталій Мандзин, Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Богдан Борковський. Дмитро Підручний не потрапив до складу за власним бажанням, адже вирішив цілеспрямовано готуватися до Олімпіади в Італії.

Досить високий результат у Віталія Мандзина: українець повторив свій найкращий результат сезону, фінішувавши 15-им з трьома хибами на вогневих рубежах. У заліковій зоні також опинився Тарас Лесюк, він 36-ий з двома незакритими мішенями.

П'єдестал пошани дістався тим спортсменам, хто стріляв чисто. Перемогу здобув Ерік Перро, Емільєн Жаклен фінішував з другим часом, замкнув трійку Лукас Гофер з Італії.

Результати короткої індивідуальної гонки (15 км), чоловіки

1. Ерік Перро (Франція), 36:30.6 (0)

2. Емільєн Жаклен (Франція), +41.8 (0)

3. Лукас Гофер (Італія), +54.1 (0)

…

15. Віталій Мандзин (Україна), +3:17.09 (3)

36. Тарас Лесюк (Україна), +4:33.6 (2)

55. Антон Дудченко (Україна), +5:36.2 (3)

59. Богдан Цимбал (Україна), +6:03.4 (3)

86. Богдан Борковський (Україна), +7:54.6 (7)