Затверджено розклад півфінальних матчів Кубка України з футболу

На перемогу в Кубку України-2024/2025 залишилося лише чотири претенденти. Вони дізналися дату та час проведення поєдинків за вихід у фінал.

Дирекція з проведення Кубка України затвердила розклад матчів 1/2 фіналу. Обидві гри відбудуться 23 квітня, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Читайте також Успіх Динамо в дербі, перемоги Шахтаря та Олександрії: підсумки 23 туру та турнірна таблиця УПЛ

Коли відбудуться матчі

Вони розведені в часі, тож уболівальники зможуть подивитися їх у прямому етері, не перериваючись на інший матч. Перший фіналіст визначиться у протистоянні Буковина – Динамо.

Воно розпочнеться о 16:00 за київським часом. Остаточне місце проведення буде підтверджено згодом, але станом на зараз поєдинок має відбутися у Львові на стадіоні "Україна".

У другому півфіналі Полісся прийматиме донецький Шахтар на Центральному стадіоні в Житомирі. Початок зустрічі заплановано на 18:00.

Довідка. Чинним володарем Кубка України є донецький Шахтар. "Гірники" в поєдинку за трофей здолали Ворсклу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що фінал відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні Житомира. Час початку гри наразі залишається невідомим.