Очікувалося, що Олександр Зінченко залишить лондонський Арсенал у літнє трансферне вікно. Однак потім стало відомо, що гравець залишається у складі "канонірів".

Український захисник Олександр Зінченко близький до переходу з лондонського Арсенала. Українець і потенційний клуб, вже узгодили всі деталі, пише 24 Канал з посиланням на Sporx.

Куди перейде Зінченко

Турецький Фенербахче, який уже тривалий час стежив за ситуацією навколо гравця, вийшов на фінальну стадію перемовин щодо трансферу захисника.

Особливу зацікавленість у переході проявив головний тренер "канарок" Жозе Моурінью, який прагне бачити українця у своїй команді.

Стамбульський клуб запропонував за Зінченка близько 10 мільйонів євро, враховуючи, що його контракт із Арсеналом завершується влітку 2026 року. Зараз сторони працюють над узгодженням деталей угоди, після чого трансфер можуть оголосити офіційно.

Довідка. Олександр Зінченко пропустив чимало матчів у минулому сезоні через постійні проблеми з литковим м'язом.

Відзначимо, що раніше було відомо, що послугами українського футболіста цікавився Вест Гем, у якому колись грав Андрій Ярмоленко.