Барселону, Реал та Атлетіко відділяє всього один бал: хто фаворит на чемпіонство в Іспанії

Три гранди іспанського футболу мають майже рівні шанси на перемогу в Ла Лізі. При цьому попереду на фанатів ще чекає Ель Класико та бій між Барселоною та Атлетико.

Чемпіонат Іспанії 2024-2025 виходить на фінішну пряму. На вихідних були зіграні матчі 24 туру, які подарували кілька сенсацій, повідомляє 24 Канал.

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Три кити Ла Ліги

Мадридські Реал та Атлетіко зіграли внічию з середняками таблиці – Осасуною та Сельтою відповідно. Цим сповна скористалась Барселона, яка мінімально здолала Райо Вальєкано.

Для команди Ганса-Дітера Фліка це вже четверта поспіль перемога в Ла Лізі. Крім того, "блаугранас" наздогнали Реал в таблиці та вийшли на перше місце завдяки перевазі в особистій зустрічі.

Не випав з чемпіонської гонки Атлетико, який відстає від інших грандів на один бал. Наступні 14 турів визначать нового чемпіона Іспанії, тому перегони обіцяють бути захоплюючими.

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Принаймні експерти не бачать явного фаворита у цих перегонах. Чемпіонство Барселони оцінюється у 2,10, тоді як Реала – у 2,15. Атлетіко ж має дещо нижчі шанси.

На "золото" команди Сімеоне виставлений коефіцієнт 5,00. Що цікаво, Атлетік Більбао також йде не надто далеко. Баски відстають від Реала та Барселони лише на п'ять балів, проте ймовірність їх чемпіонства вкрай низька – 250,00.

Цікаво, що з сезону 2018-2019 жоден чемпіон Ла Ліги не зміг захистити свій трофей у наступному чемпіонаті. Переможцем минулого сезону став мадридський Реал.