"Нехай всі знають": батько Ямаля назвав справжнє прізвище сина

Батько зірки Барселони Ламіна Ямаля вирішив виправити поширену помилку щодо імені футболіста. Мунір Насрауї пояснив, яке прізвище насправді має його син.

19-річний іспанець уже став одним із найвпізнаваніших футболістів світу, однак навіть його повне ім'я знають далеко не всі. Батько гравця вирішив особисто розставити крапки над "і" та звернувся до аудиторії під час прямого ефіру в соцмережах, передає El Chiringuito TV.

Батько Ямаля пояснив, чому його син має інше прізвище

Мунір Насрауї наголосив, що Ламін Ямаль – це ім'я футболіста, а не його прізвище. За словами батька, багато людей неправильно називають сина, тому він захотів публічно виправити цю плутанину.

Послухайте, хлопці, хочу дещо вам сказати – нехай усі знають. Ламін Ямаль – це ім'я. Ямаль – це не прізвище, народ. Прізвище Ламіна – Насрауї Ебана. Просто щоб ви знали й не плутали. Ламін Ямаль – це ім'я. Саме тому я звертаюся до нього: Ламін Ямаль. Вам ніколи не стати лідерами, адже на полі – Ламін Ямаль,

– заявив Мунір під час трансляції.

Ямаль не хотів отримувати нагороду Копа від Шевченка

Нагадаємо, нещодавно Ламін Ямаль також опинився в центрі уваги під час церемонії вручення "Золотого м'яча" 2026. Іспанський футболіст отримав нагороду Копа, яку йому вручив легендарний український нападник Андрій Шевченко.

Втім, сам Ямаль зізнався, що хотів би бачити володарем відзнаки свого одноклубника з Барселони Пау Кубарсі.

У голосуванні за "Золотий м'яч" Ямаль посів третє місце, поступившись Кейну та Мбаппе.