Історія успіху Ламіна Ямаля: ранній прогрес, топові голи і перший фінал ЧС вундеркінда з Іспанії

Ламін Ямаль, талант Барселони, став справжнім скарбом для збірної Іспанії. Хлопцю тільки виповнилось 19 років, а він вже розриває світовий футбол та має безліч трофеїв.

Збірна Іспанії стала фіналістом чемпіонату світу. Команда Луїса де ла Фуенте переграла у матчі 1/2 фіналу Францію не без допомоги від Ламіна Ямаля, пише 24 Канал.

Ранній розквіт Ламіна

Вінгер не є дуже результативним на цьому Мундіалі. Однак гравцю Барселони вдалось побити низку рекордів та стати ключовою персоною для збірної Іспанії.

Сам гравець народився у каталонському містечку Матаро в сім'ї марокканця та уродженки Екваторіальної Гвінеї. Проте левову частку життя він віддав Барселоні, куди потрапив до академії у семирічному віці.

Ламін показував дуже швидкий прогрес та вражав своїм талантом. Це призвело до того, що вже у 15 років Ямал був запрошений Хаві до першої команди. У квітні 2023-го вінгер за неї і дебютував у віці 15 років 9 місяців та шести днів.

Вже у сезоні 2023-2024 Хаві став використовувати Ямала як гравця основи. Перший гол за Барселону він забив на початку жовтня Гранаді у віці трохи більше ніж 16 років та двох місяців.

Успіхи у збірній

Іспанська федерація вирішила не зволікати та викликала Ламіна на вересневий збір. Враховуючи різноманітне коріння Ямала, гравця цілком могли заграти за Марокко. Дебют вінгера вийшов казковим.

Відео першого голу Ямала за Іспанію – в огляді матчу проти Грузії:

Ламін у першому ж матчі проти Грузії відзначився забитим голом, а за два місяці засмутив збірну Кіпра. В Барселоні справи також йшли прекрасно. Попри відсутність трофеїв Ламін награв аж 50 матчів у сезоні та записав на свій рахунок по сім голів та асистів.

Такий потужний виступ не залишав тренеру збірної Іспанії іншого варіанту, окрім виклику Ламіна на Євро-2024. Не стало на заваді і навчання у школі. Ямал взяв із собою домашнє завдання, а також дистанційно здав екзамени.

На турнірі вінгер вразив своєю швидкістю та зіграністю із партнерами по команді, але ніяк не міг відзначитись першим голом на Євро. Втім у матчі 1/2 фіналу проти Іспанії доля винагородила Ламіна.

Історія рекордів Ямаля

Іспанець став наймолодшим автором гола на чемпіонатах Європи у віці 16 років та 362 днів, випередивши колишнього рекордсмена Йогана Фонлантена. Швейцарець вперше забив на Євро у 2004 році, коли йому було трохи менше 18 з половиною років. Загалом же ранній розвиток Ямала дозволив йому побити низку вікових рекордів:

наймолодший автор голу на Євро

наймолодший автор голу у півфіналах Євро або ЧС

наймолодший голеадор збірної Іспанії

наймолодший автор голу у Ла Лізі

наймолодший автор голу у Суперкубку Іспанії

наймолодший гравець в історії Євро

наймолодший асистент в Лізі чемпіонів

До слова, у 2023-му Ямаль запалив за збірну Іспанії U-17 на чемпіонаті Європи своєї вікової категорії. Ламін відзначився аж чотирма голами, ставши одним з топ-бомбардирів турніру. Сама ж "фурія роха" дійшла тоді до півфіналу, де програла Франції (1:2). Сам же Ямаль тоді забив у ворота суперника і, варто сказати, той м'яч також вийшов ефектним.

Як Ямал забив Франції на Євро U-17:

Ямаль розірвав на Євро-2024

А найбільш успішним турніром для Ламіна став чемпіонат Європи-2024. Вінгер був ключовим гравцем команди разом з Ніко Вільямсом та Альваро Моратою в нападі.

Ямаль оформив аж 4 асисти та забив супергол у ворота Франції. Зрештою у фіналі Ламін віддав асист на Вільямса та допоміг Іспанії стати найкращою командою континенту.

Відео голу Ямала у ворота Франції:

Ямаль продовжив розвиток, забиваючи голи та віддаючи асисти за Барселону. З нею вінгер виграв багато трофеїв в Іспанії та доходив до пізніх стадій Ліги чемпіонів.

Тепер же Ламін має змогу у 19 років стати чемпіоном світу. Для цього його Іспанії треба здолати у фіналі Аргентину. Матч пройде 19 липня у Нью-Йорку, початок – о 22:00 за київським часом.