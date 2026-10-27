Ямаль не хотів нагороду, яку отримав з рук Шевченка – причина здивувала фанатів

Ламін Ямаль утретє поспіль виграв трофей Копа, але після тріумфу зробив несподіване зізнання. Зірка Барселони вважає, що нагороду мав отримати його близький друг.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" 2026 року в Лондоні завершилася для іспанського вінгера черговим індивідуальним успіхом. Однак під час промови 19-річний футболіст згадав про партнера по команді, якому, на його думку, більше пасував цей приз, пише Marca.

Ямаль присвятив нагороду одноклубнику

Ламін Ямаль став першим футболістом в історії, якому вдалося тричі поспіль виграти трофей Копа – нагороду найкращому молодому гравцеві світу. На церемонії в Лондоні престижний приз він отримав з рук президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка.

Проте під час своєї промови зірка Барселони зробив несподіване зізнання. Іспанець наголосив, що хотів би бачити переможцем свого одноклубника Пау Кубарсі, який посів друге місце в голосуванні.

Шкода, що зараз тут не мій товариш по команді Кубарсі. Ця нагорода мала бути для нього. Прикро, що він її не виграв,

– зазначив Ямаль.

Вінгер також подякував Барселоні та національній збірній Іспанії. Водночас футболіст підкреслив, що не збирається зупинятися на досягнутому й прагне надалі здобувати як командні, так і особисті титули.

Проте я б хотів, щоб ця нагорода була для Кубарсі,

– додав Ямаль.

Результат Ямаля у голосуванні за "Золотий м'яч"

Попри чергову перемогу в номінації Копа, головний трофей вечора цього разу дістався не іспанському таланту. У голосуванні за "Золотий м'яч" Ямаль посів третє місце.

Він поступився нападнику Баварії Гаррі Кейну, який став переможцем престижної нагороди, та французькому форварду Реала Кіліану Мбаппе.

Минулого року Ямаль також був близьким до тріумфу, але завершив голосування на другій сходинці. Тоді найкращим футболістом світу визнали Усмана Дембеле з ПСЖ.