Суперкомп'ютер назвав фаворита ЛЧ-2024/2025 після жеребкування раунду плей-оф

У п'ятницю, 21 лютого, відбулося жеребкування сітки плей-оф Ліги чемпіонів-2024/2025. 16 клубів дізналися своїх наступних суперників і шлях, який мають подолати до самого фіналу.

За його результатами штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на перемогу в турнірі. Суперкомп'ютер змоделював змагання 10 000 разів та назвав свого чемпіона, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta Analyst.

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Прогноз від штучного інтелекту

Фаворитом турніру залишився англійський Ліверпуль (17,2%). Проте після жеребкування, яке звело "червоних" в 1/8 фіналу з ПСЖ, їх шанси на тріумф упали рівно на 3%.

На друге місце серед головних претендентів піднялася Барселона. Наступним суперником каталонців стане Бенфіка й це підняло ймовірність перемоги команди Фліка в турнірі до 15,4%.

Трійку фаворитів замкнув лондонський Арсенал з найбільшим регресом після жеребкування, яке звело "канонірів" з ПСВ. Тепер шанси клубу Олександра Зінченка оцінюються у 13,6%.

У топ-5 претендентів також потрапили міланський Інтер (12,7%) і мадридський Реал (11.6%) Андрія Луніна. Жодних шансів на перемогу в Лізі чемпіонів штучний інтелект не дає Брюгге та Феєнорду.



Шанси всіх клубів на перемогу в ЛЧ-2024/2025 / Зображення Opta Analyst

Нагадаємо, що перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 4 березня. Трофей майбутні фіналісти розіграють 31 травня в Мюнхені на "Альянц Арені".