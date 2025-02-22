Суперкомп'ютер назвав фаворита ЛЧ-2024/2025 після жеребкування раунду плей-оф
- Суперкомп'ютер назвав Ліверпуль фаворитом ЛЧ-2024/2025 з 17,2% шансів на перемогу, хоча ця ймовірність зменшилися на 3% після жеребкування.
- Барселона та Арсенал також є серед фаворитів з шансами 15,4% та 13,6% відповідно, а Інтер і Реал замикають топ-5 претендентів.
- Перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 4 березня, а фінал пройде 31 травня в Мюнхені на "Альянц Арені".
У п'ятницю, 21 лютого, відбулося жеребкування сітки плей-оф Ліги чемпіонів-2024/2025. 16 клубів дізналися своїх наступних суперників і шлях, який мають подолати до самого фіналу.
За його результатами штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на перемогу в турнірі. Суперкомп'ютер змоделював змагання 10 000 разів та назвав свого чемпіона, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta Analyst.
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Прогноз від штучного інтелекту
Фаворитом турніру залишився англійський Ліверпуль (17,2%). Проте після жеребкування, яке звело "червоних" в 1/8 фіналу з ПСЖ, їх шанси на тріумф упали рівно на 3%.
На друге місце серед головних претендентів піднялася Барселона. Наступним суперником каталонців стане Бенфіка й це підняло ймовірність перемоги команди Фліка в турнірі до 15,4%.
Трійку фаворитів замкнув лондонський Арсенал з найбільшим регресом після жеребкування, яке звело "канонірів" з ПСВ. Тепер шанси клубу Олександра Зінченка оцінюються у 13,6%.
У топ-5 претендентів також потрапили міланський Інтер (12,7%) і мадридський Реал (11.6%) Андрія Луніна. Жодних шансів на перемогу в Лізі чемпіонів штучний інтелект не дає Брюгге та Феєнорду.
Шанси всіх клубів на перемогу в ЛЧ-2024/2025 / Зображення Opta Analyst
Нагадаємо, що перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 4 березня. Трофей майбутні фіналісти розіграють 31 травня в Мюнхені на "Альянц Арені".