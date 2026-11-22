Леандро Паредес пережив вечір сповнений різних подій. Завоювання міжнародного титулу завершилося поїздкою до лікарні.

Опорний півзахисник Бока Хуніорс Леандро Паредес втратив свідомість після фіналу Копа Судамерікана. Його стан прокоментував тренер Родольфо Арруабаррена, пише tn.com.ar.

Що сталося з Паредесом

Колишній футболіст ПСЖ, Ювентуса та Роми відіграв за свій клуб 58 хвилин у фіналі міжнародного кубка. Аргентинський колектив переміг бразильський Атлетіку Мінейру – 2:0.

Під час спілкування з пресою після матчу Паредес несподівано втратив свідомість.

На щастя, 32-річний півзахисник швидко прийшов до тями та на власних ногах дістався до роздягальні.

Наприкінці першого тайму йому стало погано, він відчував запаморочення. Після перерви трохи покращало, але вже через 10 хвилин було видно, що йому важко. Він чесно попросив заміну. Тепер мені сказали, що йому знову стало погано після матчу,

– сказав тренер Бока Хуніорс.

У межах перестороги футболіста доставили до лікарні колумбійського міста Барранкілья. Саме високу температуру у місці проведення фіналу вважають причиною проблем Паредеса зі здоров’ям.

Чим Паредес запам’ятався у 2026 році

Після програного фіналу цьогорічного Мунідіалю аргентинський футболіст влаштував бійку проти Еріка Гарсії та Гаві.

За свою поведінку він отримав штраф у розмірі 90 тисяч доларів та дискваліфікацію на виступати за збірну Аргентини впродовж 10 матчів.