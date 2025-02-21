Леброн Джеймс побив фантастичний рекорд Майкла Джордана: відео історичного перформансу

У п'ятницю, 21 лютого, відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату НБА. В одному з них Портленд Трейл Блейзерс вдома приймав Лос-Анджелес Лейкерс.

Гості здобули перемогу з рахунком 110:102. Головним героєм зустрічі став Леброн Джеймс, який укотре продемонстрував феноменальну статистику.

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Черговий рекорд "Короля Джеймса"

Він набрав 40 очок, зробив 8 підбирань і віддав 4 результативні передачі. Такий перформанс дозволив йому стати автором абсолютного рекорду НБА, повідомляє 24 Канал.

Леброн провів уже другий матч у 40-річному віці з 40+ очками. Раніше жодному баскетболісту не підкорювалося таке досягнення більше одного разу.

До цього таку результативність демонстрував тільки Майкл Джордан, проте в нього в активі є лише одна така гра – легендарний американець набрав 43 очки в поєдинку проти Нью-Джерсі в сезоні-2002/2003.

Як Леброн Джеймс установив новий рекорд: дивіться відео

До слова. Джеймс продовжив серію з двозначною результативністю до 1272 матчів. Це абсолютний рекорд НБА та більше, ніж кількість поєдинків Джордана протягом кар'єри – 1072.

Зазначимо, що наразі "Лейкерс" розташовуються на п'ятій сходинці в турнірній таблиці Західної конференції НБА. Наступний матч команда Леброна проведе 23 лютого проти Денвер Наггетс.