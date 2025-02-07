Леброн Джеймс побив історичний рекорд НБА, який утримував Майкл Джордан: відеоогляд перформансу

У п'ятницю, 7 лютого, відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату НБА. В одному з них глядачі стали свідками епохальної події для ліги.

Лос-Анджелес Лейкерс вдома приймав Голден Стейт Ворріорз. Господарі здобули перемогу з рахунком 120:112, повідомляє 24 Канал.

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Пам'ятна ніч для легенди

У цьому поєдинку Леброн Джеймс став головним героєм зустрічі. Лідер "Лейкерс" записав у свій актив 42 очки, а також зробив 17 підбирань і віддав 8 асистів.

Такий перформанс дозволив "Королю Джеймсу" стати найстаршим гравцем в історії НБА та лише другим загалом, хто набрав понад 40 очок у віці 40 років. Першим був Майкл Джордан.

Він зробив це у віці 40 років та 38 днів. До цього унікальний рекорд із сезону-2002/2003 утримував "Летючий Джордан", який набрав 43 очки у грі проти Нью-Джерсі, коли йому було 40 років та 4 дні.

Дивіться відеоогляд гри Леброна Джеймса в історичному матчі

Цікаво. Також "Королю Джеймсу" належить рекорд наймолодшого гравця в історії НБА із 40+ очками за матч. Він установив це досягнення в березні 2004 року, коли йому було 19 років та 88 днів. Тоді американець у складі Клівленда набрав 41 очко у грі проти Нью-Джерсі.

Зазначимо, що наразі команда Леброна Джеймса посідає п'яте місце у турнірній таблиці Західної конференції НБА. Наступний матч "Лейкерс" проведуть 8 лютого проти Індіани.