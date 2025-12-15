Легендарні українські біатлоністи: де зараз Підгрушна, Дериземля, сестри Семеренко

Вболівальники з ностальгією згадують золоті часи українського біатлону, коли виступали Андрій Дериземля, Оксана Хвостенко, Олена Підгрушної та сестри Семеренко. Вони вигравали медалі чемпіонатів світу та Олімпійських ігор, прославляючи Україну на міжнародному рівні.

Український біатлон має багату історію здобутків на престижних міжнародних турнірах. 24 Канал підготував матеріал про зіркових українських біатлоністів.

Читайте також Олімпійська чемпіонка очолила збірну України з біатлону

Де зараз та чим займаються легенди українського біатлону?

У 1994 році збірна України вперше у своїй історії виступила самостійною командою на Олімпійських іграх у Ліллегаммері. Символічно, що перша олімпійську медаль незалежної України була здобута у біатлоні.

Валентина Цербе

Бронзовою медалісткою Ліллегаммера-1994 стала уроджениця Житомирщини Валентина Цербе. Українка посіла третє місце у спринтерській гонці на 7,5 кілометрів.

Після завершення спортивної кар'єри олімпійська призерка змінила сферу діяльності. В інтерв'ю NV Валентина розповіла, що певний час торгувала овочами на базарі. Згодом працювала у приватній дитячо-юнацькій футбольній школі "Європа" (Прилуки).

Паралельно була депутаткою Прилуцької міської ради та очолювала відділ молоді. Прославлена спортсменка не забуває про біатлон. Вона відвідує змагання в Україні, де працює пресаташе на громадських засадах.

Валентина Цербе з нагородами / фото з фейсбуку біатлоністки

Андрій Дериземля

Один із найстабільніших українських біатлоністів свого покоління Андрій Дериземля оголосив про завершення кар'єри після сезону 2013 – 2014. Призер чемпіонатів світу та багаторічний лідер чоловічої збірної України долучився до громадянської та політичної діяльності.

Дериземля балотувався до Верховної Ради по мажоритарному округу в Чернігівській області, де посів друге місце. Згодом зірковий спортсмен став депутатом Чернігівської міськради двох скликань. Дериземля очолював міське управління сім'ї, молоді та спорту.

Після початку повномасштабної війни Андрій долучився до Сил Оборони України. У коментарі Суспільне Чернігів колишній спортсмен повідомив, що особисто подав документи ще влітку 2022 року після вимушеної хірургічної операції на ногах та реабілітації. Титулований біатлоніст відмовився від бронь на мобілізацію, хоча на той момент працював у міськраді.

Андрій Дериземля також обіймає посаду віцепрезидента Федерації біатлону України.

Андрій Дериземля / фото Getty Images

Оксана Хвостенко

Багаторазова призерка чемпіонату світу Оксана Хвостенко була одією з ключових фігур жіночої збірної України у 2000-х роках. Українка мала один з найкращих показників стрільби у світовому біатлоні (89,7 % влучань у сезоні 2006 – 2007).

Після завершення виступів Оксана Хвостенко зосередилася на сім’ї та тренерській роботі. Вона одружена з українським біатлоністом В'ячеславом Деркачем. Подружжя виховує двох дітей: сина Микиту і доньку Ганну.

Певний час Оксана працювала з юними біатлоністами на базі у Чернігові. Наразі вона обіймає посаду старшої тренерки національної команди юніорок. Нещодавно підопічна Оксани Хвостенко Тетяна Тарасюк на Юніорському кубку IBU здобула "срібло" у спринтерській гонці. Прославлена біатлоністка тренує дівчат 2005-2007 років народження.

Оксана Хвостенко / фото Biathlon.com.ua

Олена Підгрушна

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Олена Підгрушна влітку 2025 року вперше стала мамою. У багаторазової чемпіонки світу та Європи народився син, якому дали ім'я Давид. Президент Федерації біатлону України Іван Крулько привітав спортсменку з народженням дитини.

У травні 2025 року Підгрушна втретє вийшла заміж. Її обранцем став військовослужбовець Ростислав.

Олена зуміла реалізувала себе поза спортом. Вона має науковий ступінь, працювала у сфері державного управління та певний час була заступницею міністра молоді та спорту України. Після повномасштабного вторгнення Росії Підгрушна займається волонтерською діяльністю та підтримує ЗСУ.

Підгрушна зі своїм сином та президентом ФБУ Крульком / фото з фейсбуку спортсменки

Валентина і Віта Семеренко

Легендарні сестри Семеренко тривалий час були символом командної сили України в жіночому біатлоні. Валентина Семеренко нещодавно розпочала тренерську діяльність. Олімпійська чемпіонка очолила юнацьку збірну України, де працюватиме з наймолодшими дівчатами.

Сестри Семеренко / фото ФБУ

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько розглядає можливість запрошення на одну з тренерських посад Віту Семеренко. Вона довше залишалася у великому спорті, а після пауз у кар’єрі також бере участь у соціальних і благодійних ініціативах. Обидві сестри активно підтримують Україну під час війни.

Сестри-близнючки народилися у Краснопіллі на Сумщини. Рідне селище знаменитих на весь світ біатлоністок щоденно перебуває під ворожими обстрілами. Під час однієї з терористичних атак російської армії загинула бабуся зіркових спортсменок.