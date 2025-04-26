Українці Лехії розривають польську Екстраклясу: відео голів В'юнника та Царенка

Лехія з Гданська бореться за виживання в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі. У 30-му турі Екстракляси "біло-зелені" приймали команду П'яст.

У стартовому складі Лехії на матч проти П'яста вийшли троє українських легіонерів: Іван Желізко, Максим Хлань та Богдан В'юнник. Саме двоє останніх стали героями епізоду наприкінці першого тайму, пише 24 Канал.

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Голи українців принесли перемогу Лехії

На 44-й хвилині матчу В'юнник та Хлань зіграли в стіночку в центрі поля. Максим в один дотик віддав м'яч на хід форварду, який завдяки габаритам відтіснив захисника П'яста та пробив повз голкіпера.

Завдяки українській зв'язці "біло-зелені" пішли на перерву за рахунку 2:0

Відео голу В'юнника з асистом Хланя

У другому таймі футболіст П'яста Гук скоротив розрив у рахунку до мінімуму. Проте гостян не вдалося повернути інтригу.

За вісім хвилин до завершення матчу Антон Царенко, який вийшов на заміну, поставив крапку в матчі.

Відео голу Царенка

Довідка. Богдан В'юнник забив свій шостий гол в сезоні (28 матчів). На рахунку орендованого в Динамо Антона Царенка два забиті м'ячі (26 матчів).

Завдяки цій перемозі Лехія покинула зону вильоту в турнірній таблиці. "Біло-зелені" піднялися на 15 сходинку з 30 очками.