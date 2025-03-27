Колишнього чемпіона Британії засудили до 6 років ув'язнення: що відомо

Колишній боксер Леннокс Кларк отримав тюремний строк. Ексчемпіон Великої Британії у середній вазі проведе за гратами значний термін.

33-річний Кларк отримав покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років та 4 місяці. Колишнього боксера засудили за звинуваченнями у наркоторгівлі, повідомляє 24 канал із посиланням на Sundayworld.com.

Читайте також Колишнього суперника Усика та друга Кадирова оголосили у розшук в Росії

Деталі справи Кларка

Раніше Леннокса Кларка було засуджено за розповсюдження наркотиків класу В у 2012 році. Суддя суду Глостера наголосив, що ексбоксер не засвоїв уроку у минулому тому на цей раз його чекає жорсткіше покарання.

За наявною інформацією, правоохоронні органи графства Глостершир встановили зв'язок між Кларком та місцевим наркодилером із Челтнема Беном Гоффом. Відомо, що вони зустрічались щонайменше 12 разів.

Це розслідування привело нас до Гоффа, особи, яка щойно повернулася до Глостершира, і через нього ми встановили зв'язок із Ленноксом Кларком,

– заявив інспектор поліції Філліпс.

Інспектор додав, що підозри викликали поїздки Бена Гоффа зі свого дому до Челтнема, де він проводив таємні та короткострокові зустрічі із Ленноксом Кларком. Згодом наркоторгівця було заарештовано.

Після того, як Гоффа взяли під варту, Клак ухвалив рішення про втечу. Згодом колишнього чемпіона Великої Британії було заарештовано та засуджено.