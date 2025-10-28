Вигнали з Динамо, допомагає ЗСУ: що відомо про легенду київського клубу Леоніда Буряка

У київському Динамо завжди грали найкращі футболісти з усіх куточків країни. Одним із представників "золотого покоління" столичного клубу на чолі з Валерієм Лобановським свого часу став Леонід Буряк.

У складі "біло-синіх" він виступав понад десять років. Що відомо про легендарного футболіста Динамо, його кар'єру, де він зараз та чим займається – розповідає 24 Канал.

Читайте також Найкращий джокер Європи, який змінив закон Швеції: що відомо про легенду Динамо Євтушенка

Як склалася кар'єра Буряка в Динамо?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Леонід Буряк народився 10 липня 1953 року в Одесі. У віці 10 років майбутню легенду Динамо взяли до дитячої команди місцевого Продмашу, де згодом за ним почали стежити тренери Чорноморця.

Проте через маленький зріст та худорляву статуру Буряка визнали слабким для футболу. Однак уже незабаром відбувся матч між юнацькими командами Продмашу та Чорноморця, де він відзначився голом.

Тож хлопця все-таки запросили до другої команди Чорноморця. А вже у 1971 році футболіст підписав професійний контракт з одеським клубом, у якому провів один сезон на дорослому рівні.

Леонід Буряк в Динамо / Фото київського клубу

Наприкінці 1972 року 19-річний юнак перебрався до столичного Динамо. Проте перед Новим роком не витримав та втік додому, оскільки його поселили в київському готелі "Москва", а їсти доводилося у кафе.

У січні 1973 року Буряк повернувся в Динамо. Так розпочалася кар'єра майбутньої легенди "біло-синіх", яких тоді очолював іменитий тренер Валерій Лобановський.

Дебют Леоніда Буряка відбувся у матчі проти Єревану в чемпіонаті СРСР. Футболіст з'явився на полі у другому таймі, зрівняв рахунок та допоміг Динамо здобути перемогу (3:1), ставши улюбленцем фанатів.

Що Буряк виграв з Динамо? Леонід Буряк став п'ятиразовим чемпіоном СРСР, виграв три Кубки Радянського союзу. На європейській арені півзахисник разом з київським клубом завоював Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА у 1975 році.

Динамо виграло Кубков володарів кубків: дивіться відео

Буряк в інтерв'ю клубному телебаченню Динамо пригадував перемогу у Кубку володарів кубків.

Кожна з команд, що здобували історичні перемоги та трофеї – у 1961, 1975, 1986 – була ніби розсип діамантів. В Динамо було дуже багато гравців, які грали на рівні національних збірних. Київський клуб завжди був флагманом вітчизняного футболу,

– розповів Буряк.

Леонід Йосипович також висловився про рівень тодішнього та сучасного футболу. Зокрема, пригадав свого одноклубника Олега Блохіна.

"Кажуть, що в наші часи був не такий швидкий футбол. Скажіть тоді, хто зараз в Україні біжить швидше за Олега Блохіна взірця 1975 року? А хто зараз робить такі тести на витривалість, як у ті часи? Тоді були не футболісти, а коні", – висловився Буряк.

Перед сезоном 1985 року Леонід Буряк неочікувано покинув Динамо та перебрався в московське Торпедо. Валерій Лобановський вирішив, що півзахисник вже не підходить його команді.

Як Буряк помстився Динамо?

Цікаво, що у складі московського клубу Буряк дебютував у матчі проти Динамо. Тоді він став співавтором першого забитого м'яча у ворота київського клубу.

Буряк (зліва) в Торпедо / Фото з відкритих джерел

Футболіст завдав удару по воротах киян зі штрафного, який відбив воротар, але Валерій Петраков вдало зіграв на добиванні, відкривши рахунок. У результаті Торпедо обіграло "біло-синіх" з рахунком 2:1.

Де Буряк завершив кар'єру?

Після річного вояжу в Москву Буряк повернувся в Україну. Проте півзахисник приєднався до Металіста з Харкова, а не Динамо.

У складі харківського клубу Буряк встиг виграти трофей. Футболіст став володарем Кубка СРСР у 1988 році, того ж року завершив свою кар'єру у фінському КТП-85.

Як склалася тренерська діяльність Буряка?

Леонід Буряк у 1988 році почав кар'єру тренера у фінському КТП-85, а вже через два роки очолив місцевий ВанПа. У 1991 році колишній футболіст вирушив у США, де працював в команді Університет Евансвілла.

У 1993 році Буряк повернувся в Україну, очоливши тернопільську Ниву. А через рік став головним тренером одеського Чорноморця, у якому пропрацював до 1998 року.

У 1999 році Буряк тренував тульський Арсенал, який швидко покинув через суперечки з керівництвом. У 2002 році Буряк отримав серйозний виклик у тренерській кар'єрі.

Буряк у збірній України / Фото УАФ

Фахівець очолив збірну України, яка не змогла вийти на чемпіонат світу 2002. Перед Буряком було завдання пробитися на Євро-2004, але вже у 2003 році після провалу у відборі на турнір він покинув "синьо-жовтих".

Через два роки Буряк очолив київське Динамо. У першому сезоні "біло-сині" зайняли лише третє місце у чемпіонаті України.

А у серпні 2006 року кияни програли швейцарському Туну та вперше за 9 років сенсаційно не пробилися в Лігу чемпіонів. В наступному матчі Динамо зіграло 1:1 з Іллічівцем, після чого Буряк подав у відставку.

Тільки у 2012 році Леонід Буряк повернувся до тренерської кар'єри, очоливши Олександрію. Проте його звільнили після п'яти матчів, у яких команда не змогла здобути жодної перемоги.

Де зараз та чим займається Буряк?

Як пишуть ЗМІ, Леонід Буряк проживає у Києві, не займаючи жодної з тренерських посад. Він часто виступає у ролі експерта в футбольних програмах та спортивних медіа.

За інформацією ЗМІ, у Буряка нібито були пропозиції щодо роботи від клубів з Казахстану та Азербайджану. Проте ексфутболіст відмовився через вік та стан здоров'я.

В ефірі FootballHub Буряк, якому зараз 72 роки розповідав про своє здоров'я та висновки лікарів.

Лікарі кажуть – серце працює, як у 50-річного, але коліна – як у 80-річного. Головне – не бігати по полю, а сидіти в студії,

– розповідав Буряк.

Варто зазначити, що все-таки Буряк іноді бере участь у благодійних матчах на підтримку Збройних Сил України. Окрім того, він є членом Комітету ветеранів футболу УАФ.

Нещодавно Буряк взяв участь у матчі між легендами України та Польщі. Колишній футболіст провів 15 хвилин на полі та був замінений.