Виліт Юве, успіх Реала та феєрія ПСЖ: відео голів та всі результати Ліги чемпіонів за 19 лютого

Італійські команди продовжують розчаровувати в головному єврокубку. Слідом за Міланом та Аталантою турнір залишив ще і Ювентус.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 відбулись останні матчі-відповіді 1/16 фіналу. На середу були винесені чотири зустрічі, серед яких і бій Реала проти Манчестер Сіті, повідомляє 24 Канал.

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Злива голів у столицях

Ще у першому матчі на "Етіхад" Реал створив собі прекрасний запас, вирвавши перемогу 3:2. Як виявилось, Манчестер Сіті взагалі не був готовий на рівних давати опір "бланкос" на їх полі.

Господарі спокійно добили кризову команду Гвардіоли, а героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе. Француз оформив хет-трик та вивів Реал в 1/8 фіналу. Також без проблем пройшла далі дортмундська Боруссія, яка ще в першій грі розгромила Спортинг.

Найлегше ж стадія 1/16 фіналу далась ПСЖ, який двічі познущався із Бреста. 0:3 у першому матчі ще виявились "цукерочками" для "піратів". В Парижі підопічні Енріке забили у ворота суперника аж сім "сухих" м'ячів. Серед них був і гол від Кварацхелії.

А ось найбільш напруженою виявилась битва між ПСВ та Ювентусом. У Турині команда Тьяго Мотти змогла тріумфувати з рахунком 2:1, проте на виїзді фаворитом були вже ейндховенці.

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У другому таймі за господарів забили Перішич та Сайбарі, на що Юве відповів м'ячем від Веа. Гра перейшла в овертайм, де підопічні Боша дотиснули представника Серії А. Серед італійців у Лізі чемпіонів залишився лише Інтер.

Всі результати Ліги чемпіонів за 19 лютого:

Боруссія Д – Спортинг 0:0



Реал – Манчестер Сіті 3:1

Голи: Мбаппе, 4, 33, 61 – Гонсалес, 90+2.

ПСЖ – Брест 7:0

Голи: Барколя, 20, Кварацхелія, 39, Вітінья, 59, Дуе, 64, Мендеш, 69, Рамуш, 76, Маюлу, 86.