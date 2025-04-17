Мудрик зберігає шанс на трофей: результати матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 17 квітня, відбулися матчі-відповіді Ліги конференцій сезону-2024/25. За підсумком чотирьох протистоянь визначилися учасники півфіналу.

На стадії чвертьфіналу боротьбу за путівки в наступний раунд вели одразу два представники Польщі та по одному Англії, Італії, Іспанії, Словенії, Швеції та Австрії. Досить несподівані проблеми з виходом до півфіналу виникли в одного з фаворитів, пише 24 Канал.

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Фіорентина на грані фіаско та шанс на трофей для українця

Ігровий день розпочався матчами у Флоренції та Білостоці. Італійська Фіорентина у першому поєдинку на виїзді обіграла Цельє (2:1). У другій зустрічі представник Словенії був близьким до камбеку. По ходу матча "фіалки" поступалися з рахунком 1:2. Та все ж торішній фіналіст Ліги конференцій зумів вирвати нічию (2:2), яка дозволила вийти до півфіналу.

У польському Білостоці Ягеллонія приймала Бетіс. Іспанці після домашньої перемоги (2:0) впевнено почувалися в гостях. Суперники обмінялися голами у другому таймі та завершили поєдинок з рахунком 1:1. Далі йдуть "зелені".

Лондонський Челсі після виїзної перемоги у Легії (3:0) однією ногою вже був у півфіналі. Однак матч-відповідь не став легкою прогулянкою для підопічних Марески. Польська команда дала бій представнику АПЛ та здобула перемогу – 2:1. Цього виявилося недостатньо, щоб вийти в наступне коло. Таким чином, Михайло Мудрик зберігає шанси на здобуття трофея.

Дуже важким виявився поєдинок у Відні. Рапід вже в дебюті матчу опинився у меншості. А на 42-й хвилині ще й пропустив гол з пенальті. За кілька хвилин "зелено-білі" завдяки автоголу Уне Ларссон відігралися.

У другому таймі шведи дотисли суперника та перевели гру в овертайм.

Результати та відеоогляди матчів-відповідей 1/4 Ліги конференцій

Фіорентина – Цельє 2:2

Голи: Мандрагора, 37, Кін, 67 – Матко, 54, Неманич, 65

Ягеллонія – Бетіс 1:1

Голи: Чурлінов, 81 – Бакамбу, 78

Рапід – Юргорден 1:4 (матч триває)

Голи: Уне Ларссон, 45+1 (автогол) – Даніельсон, 42 (з пенальті), Косугі, 77, Гулліксен, 93, 105

Челсі – Легія 1:2

Голи: Кукурелья, 33 – Пекгарт, 10 (з пенальті), Капюаді, 53

Що далі

До півфіналу Ліги конференцій вийшли Фіорентина, Бетіс, Челсі та Юргорден. Перші поєдинки відбудуться 1 травня, а матчі-відповіді – 8 травня.

Переможець Ліги конференцій визначиться 28 травня 2025 року у польському Вроцлаві на Міському стадіоні.