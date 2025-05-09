"Валідол" у Флоренції та перемога Челсі: результати других матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій

Відбулися матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій сезону-2024/25. За підсумком протистоянь визналися учасники фіналу третього за престижністю єврокубкового турніру під егідою УЄФА.

Обидва повторні матчі півфіналу Ліги конференцій відбулися у четвер, 8 травня. За дві путівки до фіналу боролися представники Англії, Іспанії, Італії та Швеції, пише 24 Канал.

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Челсі – Юргорден 1:0 (перша гра – 4:1)

Гол: Дьюсбері-Холл, 38

Результат першого матчу дозволив тренеру Челсі Енцо Маресці поекспериментувати зі складом. Італієць дав відпочити лідерам, надавши ігрову практику футболістам, які не так часто грали у нинішньому сезоні.

У першому таймі "сині" володіли тотальною перевагою. Проте матеріалізувати її змогли лише в один забитий м'яч. На 38-й хвилині зустрічі хавбек Челсі Дьюсбері-Холл скористався пасом 19-річного Тайріка Джорджа та відправив м'яч у лівий кут воріт.

У другому таймі рахунок на табло не змінився. Лондонський Челсі вперше у своїй історії зіграє у фіналі Ліги конференцій.

Відеоогляд матчу Челсі – Юргорден

Фіорентина – Бетіс 2:2 (перша гра – 1:2)

Голи: Госенс, 34, 42 – Антоні, 30, Еззальзулі, 97

Іспанський Бетіс у першому матчі протистояння з Фіорентиною здобув перемогу 2:1. Італійці перед другим півфіналом зберігали чудові шанси на реванш.

У Флоренції першими відкрили рахунок гості. На 30-й хвилині Антоні майстерно виконав штрафний удар, відправивши м'яч рикошетом від стійки.

Ще до перерви "фіалки" відігралися, забивши голи-близнюки. Захисник Фіорентини Госенс оформив дубль після двох кутових. Рахунок у двоматчевому протистоянні став рівним – 3:3.

В основний час суперники не змогли визначити володаря путівки. Лише в овертаймі "зелено-білі" забили другий гол Фіорентині. Після пасу Антоні відзначився Еззальзулі. Нічийний рахунок влаштував Бетіс, який став другим фіналістом Ліги конференцій.

Володар трофею визначиться у середу, 28 травня. Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві.