Німеччина, Франція, Португалія та Іспанія: анонс фіналу чотирьох Ліги націй

На початку червня на футбольних уболівальників чекають матчі національних команд. Вже 4-5 червня визначаться фіналісти Ліги націй-2024/2025.

У фінал чотирьох поточного розіграшу Ліги націй увійшли чотири топові збірні – Португалія, Іспанія, Німеччина та Франція. У першому півфінальному матчі зійдуться Португалія та Німеччина, а вже наступного дня (5 червня) Іспанія зіграє проти Франції.

До теми Чи зможе Роналду затягнути Португалію у фінал Ліги націй: прогноз на битву із Німеччиною

24 Канал анонсує вирішальні матчі Ліги націй-2024/2025. Розповідаємо про шлях збірних у півфінал турніру, історії протистоянь національних команд та заявки колективів.

Німеччина – Португалія



Збірна Португалії з футболу / Фото Getty Images

Місце проведення: "Альянц Арена" (Мюнхен, Німеччина).

Початок матчу: 4 червня о 22:00 за київським часом.

Чвертьфінальний раунд Ліги націй: результати збірних

У першому півфінальному матчі зійдуться збірні Німеччини та Португалії. "Бундестім" вийшов до 1/2 фіналу турніру завдяки перемозі у першому чвертьфінальному поєдинку над Італією 2:1. Хоча саме італійці першими відкрили рахунок у поєдинку (Тоналі). У складі "німецької машини" забивали Кляйндінст і Горецка.

Натомість у другому поєдинку фанати побачили результативну мирову 3:3. Однак цей матч міг закінчитись розгромом "скуадра адзурри", адже вже у першому таймі німці довели рахунок до 3:0. Але у другій половині зустрічі італійці відіграли усі три м'ячі. Навіть такий камбек не допоміг Італії продовжити боротьбу за трофей.

Чвертьфінальний раунд Ліги націй теж не став легкою прогулянкою для Португалії. Вже у першому матчі проти Данії португальці зіштовхнулись із проблемами та у підсумку мінімальною поразкою 1:0. Кривдником португальської збірної став форвард МЮ Расмус Гойлунн. Однак це фіаско лише розізлило Португалію, яка у матчі-відповіді наколотила у володіння суперника аж 5 голів. Натомість Данія відповіла двома м'ячами.

Як збірні грали між собою у минулому

Німеччина та Португалія між собою вже зіграли 19 матчів. В 11 поєдинках перемогу святкував "Бундестім". Водночас португальці перемагали у трьох зустрічах. Ще 5 ігор закінчувались нічиєю.

Востаннє збірні грали між собою у рамках групового раунду Євро-2020. У тому поєдинку Німеччина переконливо переграла Португалію 4:2.

Заявки команд на фінал чотирьох

У заявку Роберто Мартінес включив 27 футболістів. Серед викликаних у збірну виконавців є прізвище головної зірки команди Кріштіану Роналду.

Заявка збірної Португалії на Лігу націй: дивіться відео

Головний тренер німецької збірної Юліан Нагельсманн на фінал чотирьох викликав 26 гравців. Серед числа обраних є місце дебютанту "Бундестім" форварду Штутгарта Ніку Вольтемаде. Відзначимо, що у заявці відсутній один із лідерів мюнхенської Баварії Джамал Мусіала.



Заявка збірної Німеччини / Фото Німецького футбольного союзу

Іспанія – Франція



Збірна Іспанії з футболу / Фото Getty Images

Де відбудеться матч? "MHPArena" (Штутгарт, Німеччина).

Початок зустрічі: 5 червня о 22:00 за київським часом.

Вже наступного дня у боротьбу за путівку у фінал Ліги націй вступить чинний чемпіон турніру Іспанія. Володарям трофея протистоятиме чемпіон Європи та світу – Франція.

Як команди вийшли до півфіналу Ліги націй

У чвертьфінальному раунді підопічні Луїса де ла Фуенте були у кроці від вильоту із плей-оф Ліги націй. Кривдницею іспанців могла стати збірна Нідерландів.

Вже у першому матчі "Фурія Роха" лише у компенсований до поєдинку час врятувалась від виїзної поразки, вирвавши бойову нічию 2:2. В основний час другої битви збірні знову не визначили сильнішого 2:2. В екстратаймах команди обмінялись голами та перевели протистояння у серію пенальті, де точнішими були іспанці 5:4. Футбольна фортуна привела Іспанію у півфінал Ліги націй-2024/2025.

В іншому півфіналі Франція теж на зубах вигризла путівку в 1/2 фіналу турніру. "Ле Бле" сенсаційно поступились Хорватії у першому поєдинку 0:2. Натомість у матчі-відповіді французи змогли з ідентичним рахунком закінчити основний час зустрічі та перевести чвертьфінальну дуель у додаткові тайми, а згодом й серію пенальті. Тут фартовішими були футболісти із Франції 5:4.

Багата історія протистоянь

Історія іспансько-французьких протистоянь є дуже багатою. Раніше ці топові європейські гранди футболу зустрічались аж 37 разів. У "Фурії Роха" незначна перевага за кількістю перемог – 17 проти 13-ти у "Ле Бле". Ще 7 поєдинків зводились до нічиєї.

Востаннє уболівальники насолоджувались даним очним протистоянням 9 липня 2024 року, коли збірні зійшлись у півфіналі Євро-2024. У поєдинку було забито три голи та усіх у першому таймі. Коло Муані розмочив рахунок у матчі. Однак до перерви іспанці завдяки результативним ударам Ямаля та Олмо вийшли уперед 2:1. Саме ці м'ячі вивели Іспанію у фінал чемпіонату Європи, де вони й тріумфували (перемога над Англією 2:1).

Кого тренери викликали на Лігу націй

25 футболістів потрапили у заявку збірної Франції Дідьє Дешама. Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе на місці.



Заявка збірної Франції / Фото Федерації футболу країни

Натомість головний наставник Іспанії Луїс де ла Фуенте викликав лише одного представника мадридського Реала, новачка Діна Гюйсена. Центрбек лише цього літа перебрався у Мадрид. До цього іспанець провів відмінний сезон в англійському Борнмуті, де складав компанію у захисті нашому Іллі Забарному.

Водночас у заявці присутньо аж 6 гравців каталонської Барселони.



Заявка збірної Іспанії / Фото з інстаграму футбольної команди

Відзначимо. Переможці обох півфіналів зійдуться у вирішальному матчі на "Альянц Арені" у Мюнхені 8 червня. Натомість невдахи 1/2 фіналу Ліги націй-2024/2025 у цей же день позмагаються за "бронзу" у Штутгарті.