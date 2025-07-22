Беленюк проголосував за знищення НАБУ та САП: як борець пояснив свою позицію

У Верховній Раді відбулося скандальне голосування за обмеження повноважень антикорупційних органів – НАБУ та САП. Свій голос за цей законопроект віддав Жан Беленюк.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк навів аргументи, чому віддав свій голос за ліквідацію НАБУ і САП. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Трибуна.

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Чому Беленюк підтримав знищення НАБУ та САП?

Беленюк заявив, що таким чином висловив підтримку ініціативі президента України Володимира Зеленського по зменшення впливу антикорупційних органів.

Підтримав позицію Президента щодо цього питання в контексті зовнішніх та внутрішньополітичних викликів,

– заявив Беленюк.

Зазначимо, що свій голос за обмеження повноважень НАБУ і САП віддали також "Найсильніша людина світу 2004" Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стрибків у довжину Ольга Саладуха та співвласник Динамо Григорій Суркіс.

Нагадаємо, що створення незалежних антикорупційних органів було однією з умов на шляху України в ЄС. Останнім часом зі сторони влади посилився тиск на САП та НАБУ, де відбулися обшуки за участю СБУ. Своє занепокоєння з цього приводу висловили представники Європейського Союзу.

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