Лілія Подкопаєва щемливо привітала доньку із сьомим днем народження

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва має трьох дітей, а наймолодшій доньці Евеліні напередодні виповнилося сім років. Колишня гімнастка привітала її, оприлюднивши у соцмережах багато фотоспогадів.

Евеліна – єдина спільна дитина Подкопаєвої з її нинішнім чоловіком Ігорем Дубінським. Родина мешкає у Сполучених Штатах, пише 24 Канал.

Доньці Лілії Подкопаєвої – сім років

Спортсменка вирішила показати шлях зростання Евеліни від найперших фото, де вона ще немовля, до сьогодні. У підбірці багато щасливих моментів, спільних родинних свят і подорожей.

Наше головне правило залишається незмінним — бути разом за кожної нагоди, триматися одне одного та розділяти кожен момент. Ти поєднуєш у собі дитячу безпосередність і дивовижну дорослість. Наша гордість і наше безмежне щастя. Любимо тебе усім серцем!

– зворушливо написала Подкопаєва.

Що відомо про родину Лілії Подкопаєвої

Першим чоловіком гімнастки був бізнесмен Тимофій Нагорний. Разом з ним вона всиновила хлопчика Вадима, а вже під час оформлення документів пара дізналася, що в них буде донька, яку назвали Кароліною – на честь хрещеної, зрадниці України співачки Ані Лорак.

Шлюб розпався у 2009 році. Другий чоловік – Віктор Костирко, але їхнє спільне життя було нетривалим. Справжнє щастя олімпійська чемпіонка знайшла лише після того, як виїхала за кордон, одружившись з Ігорем Дубінським.