Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала фото свого сина Вадима. Вона привітала його з 21-м днем народження.

Світлини свого сина Вадима олімпійська чемпіонка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм. Там зібрані не тільки фото вже дорослого хлопця, а й дитячі фотографії юнака.

Що відомо про сина Лілії Подкопаєвої Вадима

Вадим – не рідний син української гімнастки. У 2004 році Лілію сильно побили невідомі, після чого вона пережила кілька операцій. Лікарі прогнозували, що вона навряд зможе мати дітей. Улітку 2006 року спортсменка разом зі своїм тодішнім чоловіком Тимофієм Нагорним вирішила всиновити хлопчика Вадима.

Він народився 27 листопада 2005 року. Рішення про всиновлення Лілія та Тимофій отримали 13 липня 2006 року, а забрати з інтернату малюка змогли за 2 тижні.

Важливо, що в процесі всиновлення українська олімпійська чемпіонка сама завагітніла. Тож 10 листопада 2006 року в родині народилась ще й дочка Кароліна. Слід також додати, що з Тимофієм Нагорним Подкопаєва в підсумку розлучилась у 2009 році.

Спортсменка розповідала, що новину про те, що її син усиновлений, він дізнався в 3 роки. Тоді вони проїжджали повз дитячий будинок, і вона сказала йому, що тут живуть діти, яких кинули їхні батьки. І тоді маленький Вадим перепитав, чи Лілія знайшла його тут. Виявилось, це її мама розповіла хлопчику правду. Подкопаєва зазначала, що вона навіть удячна їй за це, бо та зняла з доньки великий психологічний тягар.

Нині Вадим навчається в США в Технологічному інституті Джорджії. Цікаво, що саме в цьому кампусі в 1996 році проживала збірна України під час Олімпіади в Атланті. Саме на цих змаганнях Подкопаєва здобула 2 золоті медалі.

За 2 тижні до дня народження Вадима 20-річний ювілей святкувала й донька Лілії Кароліна. Спортсменка також зворушливо привітала її з днем народження та показала, як та змінювалась упродовж свого життя.