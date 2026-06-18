Хлопчик зустрів Мессі і попросив змінити святкування голів – реакція футболіста розірвала мережу

Зворушливе відео зустрічі Ліонеля Мессі з юним фанатом підкорило соціальні мережі. Малюк звернувся до зіркового гравця з незвичним проханням, яке не залишило легенду байдужим.

У мережі набирає популярності відеоролик в тіктоці ESPN із Ліонелем Мессі, який вкотре довів свій статус не лише великого спортсмена, а й людини з величезним серцем. Під час короткої зустрічі з маленьким уболівальником капітан Інтер Маямі продемонстрував щирість, яка розчулила мільйони людей по всьому світу.

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Що попросив маленький фанат у Мессі?

На опублікованих кадрах видно, як хлопчик підійшов до свого кумира з особливою місією. Замість звичного автографа чи простого фото, дитина попросила Мессі змінити його традиційне святкування забитих м'ячів на новий, вигаданий ним жест.

Малюк емоційно показав свій варіант перед футболістом, сподіваючись, що легендарний форвард почує його ідею. Легенда футболу уважно вислухав хлопчика і з посмішкою спостерігав за його рухами.

Реакція, що підкорила інтернет

Замість того, щоб просто пройти повз, Лео проявив неймовірну теплоту та увагу до дитини. Він не лише з посмішкою вислухав маленького фаната, а й спробував точно повторити запропоноване святкування прямо перед ним.

Така безпосередня та добра реакція Мессі миттєво розлетілася тіктоком, зібравши тисячі захоплених коментарів. Користувачі мережі зазначають, що саме через таке ставлення до дітей та шанувальників аргентинець залишається справжнім кумиром для мільйонів.

Нагадаємо, аргентинець став справжнім героєм своєї збірної вже у першому матчі на чемпіонаті світу-2026. Мессі забив три голи у ворота Алжиру і оновив низку рекордів.