Знущання над Мессі: відомий додаток для вивчення мов розлютив аргентинців

Навіть через тиждень після фіналу чемпіонату світу пристрасті довкола перемоги Іспанії над Аргентиною не вщухають. Поразку в південноамериканській країні сприйняли так болісно, що з почуттям гумору у вболівальників зараз проблеми.

Популярний додаток для вивчення іноземних мов вирішив підтримати тренд на тему результату Мундіалю і жартома включив до свого курсу іспанської мови тролінг над Ліонелем Мессі. Тепер проти нього в Аргентині ледь не оголошено хрестовий похід, пише 24 Канал.

Як у Duolingo обіграли фінал чемпіонату світу

У соціальних мережах застосунку Duolingo з'явилося зображення сови-талісмана в образі, який нагадує захисника збірної Іспанії Марка Кукурелью. Іспанською мовою той говорить "Мессі, тремти, бо наближається…" Варіанти відповіді: чемпіон, Кукурелья та Іспанія.

Що говорять в Аргентині

Фани "альбіселесте" тематичний жарт зовсім не оцінили. Під дописами Duolingo почали з'являтися заклики до бойкоту додатка, його видалення і рев'ю-бомбінгу – тобто масового написання негативних відгуків на усіх можливих майданчиках.

Аргентинці погрожують масово відмовитися від застосунку чи навіть його заборонити.

Загалом Мундіаль в Аргентині зараз є досить токсичною темою: федерація футболу погрожує масовими судовими позовами ЗМІ та блогерам за нібито цькування їхньої команди під час турніру.