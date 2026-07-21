"Останній танець": Мессі більше не зіграє за збірну Аргентини

Поразка у фіналі чемпіонату світу від Іспанії, ймовірно, стане завершальним акордом Ліонеля Мессі у футболці збірної Аргентини. За інсайдерською інформацією, капітан "альбіселесте" повідомив партнерам, що матч на "Метлайф Стедіум" у Нью-Йорку був його останнім.

Лео обрав дещо несподіваний момент для того, щоб поділитися з командою цим одкровенням. Тепер справа за офіційним оголошенням для ЗМІ і вболівальників, пише 24 Канал.

Що сказав Мессі про завершення кар'єри у збірній

Журналіст Ернан Кастільо стверджує, що Мессі вирішив розповісти іншим футболістам збірної Аргентини про своє рішення поставити крапку просто під час перерви фінального матчу. Павза між таймами, нагадаємо, затягнулася через шоу, яке ФІФА організувала за зразком американського Супербоулу – між свистками арбітра минуло понад 27 хвилин.

Мотиваційна промова Лео не допомогла аргентицям зрештою бодай щось змінити на полі – вони були інертними, не завдали в основний час жодного удару, а сам Мессі був практично непомітним на полі. Тож цілком закономірно Іспанія стала чемпіоном світу, відібравши у 8-разового володаря "Золотого м'яча" шанс завершити виступи за національну команду на високій ноті.

Під час наступного чемпіонату світу Лео буде 43 роки, а наступний Кубок Америки у 2028 році Мессі зустріне 41-річним. Тож його рішення очікуване.

Як Мессі вже намагався завершити кар'єру у збірній

Втім не варто поспішати з висновками, адже головна зірка аргентинського футболу відомий тим, що вже оголошував про відхід зі збірної – і все одно повертався.

Найвідоміший випадок був у 2016 році, коли Мессі з Аргентиною зазнав другої поспіль поразки у Копа Америка. Тоді Лео вперше сказав, що більше не гратиме за "альбіселесте". Його переконували ледь не всією країною, і у 2021 році Мессі нарешті вдалося виграти континентальний трофей.

Так само перед Мундіалем-2022 він говорив, що це буде для нього, ймовірно, останній чемпіонат світу. Проте знову не наважився вішати бутси на цвях.