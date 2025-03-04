Претендентка на премію Пушкаша: мексиканка забила шалений гол "ударом скорпіона" – відео шедевра

У вівторок, 4 березня, відбулися матчі 10 туру чемпіонату Мексики з футболу серед жінок. В одному з них УАНЛ Тігрес вдома приймав Чівас Гвадалахару.

Господарки здобули перемогу з рахунком 2:0, повідомляє 24 Канал. Перший гол у цьому поєдинку став справжньою окрасою гри.

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Неймовірної краси взяття воріт

Його в актив собі записала півзахисниця Лісбет Овальє. Сталося це на 76-й хвилині зустрічі, коли на табло ще світилися нулі.

25-річна мексиканська футболістка ефектно замкнула навісну передачу з флангу на ближній кут воротарського майданчика. Вона пробила "ударом скорпіона", не залишивши шансів для воротарки гостей.

Овальє забила фантастичний гол: дивіться відео

До слова. У мережі це взяття воріт уже вважають одним з головних претендентів на премію Пушкаша-2025 – нагорода за найкращий гол року.

Зазначимо, що Лісбет Овальє у нинішньому сезоні провела 31 матч на клубному рівні. У них вона забила 28 голів.