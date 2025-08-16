У п'ятницю, 15 серпня, стартував сезон-2025/2026 в Англійській Прем'єр-лізі. Його відкрив поєдинок між Ліверпулем і Борнмутом.

Чинні чемпіони здобули перемогу з рахунком 4:2. Ця зустріч стала особливою для лідера "червоних" Мохаммеда Салаха, повідомляє 24 Канал із посиланням на Squawka.

Яке досягнення підкорилося Салаху?

Єгипетський футболіст поставив крапку в поєдинку, відправивши м'яч у ворота вже в компенсований час до другого тайму. Завдяки цьому він став першим гравцем в історії АПЛ, який забив десять голів у поєдинках першого туру.

Що цікаво, Салах відзначався результативною дією в кожному матчі стартового туру за Ліверпуль. Для нього це вже дев'ятий сезон у складі "червоних" – у його активі 10 голів і п’ять асистів в перших поєдинках чемпіонату.

Салах забив гол у ворота Борнмута: дивіться відео

До слова. Цей гол став 187-м в Англійській Прем'єр-лізі для єгиптянина. Він наздогнав за цим показником Енді Коула, з яким тепер ділить четверте та п'яте місця в гонці найкращих бомбардирів турніру.

Нагадаємо, що напередодні Мохаммед Салах розкритикував УЄФА через смерть футболіста Сулеймана Аль-Обейда, який загинув під час атаки Ізраїлю на Сектор Гази. Його обурила реакція організації на цю подію.