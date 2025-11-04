Ліверпуль – Реал: онлайн-трансляція вогняного матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 4 листопада, англійський Ліверпуль зустрінеться із мадридським Реалом у рамках 4-го туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2025/2026. За принциповим протистоянням можна стежити онлайн безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Поєдинок на "Енфілді" стартуватиме о 22:00 (за київським часом). Головним арбітром зустрічі буде румун Ніко Ковач, інформує 24 Канал.

Що відомо про матч Ліверпуль – Реал?

Як повідомляє портал Transfermarkt, ця гра Ліверпуля проти Реала стане 13-ю очною зустріччю в історії. Навіть, якщо "мерсисайдці" здобудуть перемогу у цій домашній грі, то не зрівняють із "вершковими" за кількістю перемог в очних зустрічах. Наразі у "Королівського клубу" 7 звитяг проти 4-х в англійського клубу. Лише один матч закінчився мировою 0:0 (14 квітня 2021 року).

Востаннє ці два футбольні гранди Європи зустрічались на одному полі у рамках основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. Та гра закінчилась перемогою Ліверпуля 2:0. Натомість Реал востаннє перемагав "мерсисайдців"у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ-2022/2023.

До слова. Ліверпуль та Реал тричі грали між собою у фіналі Ліги чемпіонів. Тут теж перевага у мадридців – дві перемоги проти однієї у "мерсисайдців". Цікаво, що серед нинішніх гравців обох колективів найкращим бомбардиром очних зустрічей є Вінісіус Жуніор, у якого 5 голів.

Де дивитись матч

Традиційно українські уболівальники зможуть переглянути матч Ліги чемпіонів на медіасервісі. MEGOGO.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

