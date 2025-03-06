Зірку збірної Бразилії хочуть назавжди відсторонити від футболу: що сталося
- Лукас Пакета, півзахисник Вест Гема, звинувачується в порушенні правил Футбольної асоціації Англії щодо гемблінгу, підозрюється в навмисному отриманні жовтих карток для вигоди від ставок.
- Футбольна асоціація Англії вимагає довічної дискваліфікації для футболіста, але Пакета заперечує свою провину; слухання справи призначено на березень.
В Англії розгорівся скандал, пов'язаний зі ставками. В його епіцентрі опинився півзахисник Вест Гема Лукас Пакета.
Він підозрюється у нечесній грі. Гравець отримав звинувачення в порушенні правил Футбольної асоціації Англії щодо гемблінгу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
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Що загрожує футболісту
Бразилець нібито навмисно заробив жовті картки в чотирьох матчах Англійської Прем'єр-ліги. Він це робив, щоб його друзі отримали прибуток від ставок.
Судове слухання щодо цієї справи має розпочатися вже в березні. Її розгляд триватиме протягом трьох тижнів.
Зазначається, що Футбольна асоціація Англії вимагає довічної дискваліфікації для Лукаса Пакета. Сам півзахисник "молотів" заперечує свою провину та відкидає всі звинувачення.
До слова. У нинішньому сезоні 27-річний бразилець провів 26 матчів за Вест Гем у всіх турнірах. У них він забив п'ять голів та отримав сім жовтих карток.
Наступний поєдинок "молотів" відбудеться 10 березня. Вони о 22:00 за київським часом вдома прийматимуть Ньюкасл.