Основний голкіпер Реала травмувався: які шанси Луніна зіграти перший матч в сезоні

Український голкіпер Реала Андрій Лунін у нинішньому сезоні ще не виходив на поле. Ситуація може змінитися після нещодавньої травми Тібо Куртуа.

Бельгійський голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа після матчу з Райо Вальєкано (0:0) поповнив клубний лазарет. 33-річний футболіст отримав ушкодження, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Реала.

Чи зіграє Лунін перший матч в сезоні?

За інформацією медичної служби Реала, Куртуа пошкодив довгий привідний м'яз правої ноги. Після ретельного обстеження визначать терміни відновлення досвідченого голкіпера.

У Реалі сподіваються, що у бельгійця нескладна травма і він зуміє залікувати ушкодження під час міжнародної паузи.

Журналіст COPE Мельхор Руис повідомив, що Тібо Куртуа буде відсутній 15 днів. Голкіпер пропустить матчі збірної Бельгії та встигне відновитися до наступного поєдинку.

Зазначимо, що Куртуа отримав виклик у табір "червоних дияволів" на матчі кваліфікації на ЧС-2026 проти Казахстану (15 листопада) та Ліхтенштейну (18 листопада).

У такій ситуації Андрію Луніну залишається сподіватися, що його головний конкурент затримається у лазареті, адже у нинішньому сезоні українець що не отримував свого шансу. Зазначимо, що свій наступний матч у чемпіонаті Іспанії Реал зіграє проти Ельче 23 листопада.

Чому Лунін гріє лаву запасних у Реалі?