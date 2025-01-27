УКР РУС
27 січня 2025, 18:04
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Тренер збірної Іспанії з футболу продовжив контракт з національною командою

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Луїс де ла Фуенте продовжив контракт зі збірною Іспанії з футболу до 2028 року.
  • Під керівництвом де ла Фуенте команда виграла Лігу націй та чемпіонат Європи 2024 року.
  • Іспанія зіграє матчі з Нідерландами 20 та 23 березня у чвертьфіналі Ліги націй.
  • Де ла Фуенте очолює збірну з 2022 року, замінивши Луїса Енріке після мундіалю в Катарі.

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте продовжив контракт з командою. Наставник ще кілька років буде очілювати чемпіона Європи.

На Євро-2024 Луїс де ла Фуенте разом із збірною Іспанії здобув перемогу на турнірі, ставши чемпіонами Європи. Наставник залишиться очолювати команду ще на кілька років, пише 24 канал з посиланням RFEF.

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Де ла Фуенте лишається в збірній

Іспанський фахівець продовжив контракт з національною командою до 2028 року. 

Луїс де ла Фуенте очолює збірну Іспанії з 2022 року. Його призначили після вильоту команди з мундіалю в Катарі, замінивши на посаді колишнього головного тренера Луїса Енріке.

Довідка. Під керівництвом наставника команда виграла Лігу націй та чемпіонат Європи 2024 року.

Відзначимо, що 20 та 23 березня команда зіграє матчі з Нідерландами у чвертьфіналі Ліги націй.