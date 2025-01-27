Тренер збірної Іспанії з футболу продовжив контракт з національною командою
- Луїс де ла Фуенте продовжив контракт зі збірною Іспанії з футболу до 2028 року.
- Під керівництвом де ла Фуенте команда виграла Лігу націй та чемпіонат Європи 2024 року.
- Іспанія зіграє матчі з Нідерландами 20 та 23 березня у чвертьфіналі Ліги націй.
- Де ла Фуенте очолює збірну з 2022 року, замінивши Луїса Енріке після мундіалю в Катарі.
Головний тренер збірної Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте продовжив контракт з командою. Наставник ще кілька років буде очілювати чемпіона Європи.
На Євро-2024 Луїс де ла Фуенте разом із збірною Іспанії здобув перемогу на турнірі, ставши чемпіонами Європи. Наставник залишиться очолювати команду ще на кілька років, пише 24 канал з посиланням RFEF.
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Де ла Фуенте лишається в збірній
Іспанський фахівець продовжив контракт з національною командою до 2028 року.
Луїс де ла Фуенте очолює збірну Іспанії з 2022 року. Його призначили після вильоту команди з мундіалю в Катарі, замінивши на посаді колишнього головного тренера Луїса Енріке.
Довідка. Під керівництвом наставника команда виграла Лігу націй та чемпіонат Європи 2024 року.
Відзначимо, що 20 та 23 березня команда зіграє матчі з Нідерландами у чвертьфіналі Ліги націй.