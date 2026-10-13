У Львові вперше відбудеться SBC Summit Ukraine
У середу, 28 жовтня, відбудеться VI Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2026 Lviv. Подія вперше виходить за межі столиці, підтверджуючи статус головної події року у спортивному маркетингу, актуальної для всієї країни. Barvy Event Hall прийматиме понад 600 учасників та 40+ спікерів, які виступатимуть на двох сценах.
SBC Summit Ukraine – флагманська конференція спільноти Sport&Business Club, яка проходить двічі на рік, і 2026 року є головним майданчиком для діалогу між спортом, бізнесом і медіа в Україні. Захід об'єднує ключових гравців галузі – представників спортивних клубів, ліг та федерацій, медіа й бізнесу, залучених до спорту. Програма конференції охопить найактуальніші теми галузі – від бренд-стратегій і спонсорства до розвитку спорту, digital-комунікацій та медіа в умовах воєнного часу.
Серед уже анонсованих спікерів:
- Матвій Бідний – міністр молоді та спорту України
- Дмитро Стрижов – засновник та член Наглядової ради SHERIFF
- Олексій Дніпров – віцепрезидент НОК України, президент Української падел-федерації, ректор КНУБА
- Роман Федишин – президент ГК "Галичанка", голова Федерації гандболу України у Львівській області
- Андрій Ребрина – директор ДУ "Агенція масового спорту України"
- Ігор Грищенко – генеральний секретар Української асоціації футболу
- Роман Хім'як – директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації
Спікери SBC Summit Ukraine 2026 / Фото надане 24 Каналу
- Антон Нікулін – директор Офісу спорту Львівської міської ради
- Борис Цомая – маркетинг-директор РІЕЛ
- Станіслав Горуна – бронзовий призер Олімпійських ігор з карате, засновник турніру Horuna Cup, співзасновник стартапу DuelDuck
- Євген Дикий – президент Української Прем'єр-Ліги
- Данило Щестюк – керівник департаменту Digital проєктів 1+1 media
- Ігор Полосьмак – комерційний директор Київстар ТБ
- Петро Адамик – перший віцепрезидент Української асоціації регбі, президент Федерації регбі Львівщини
- Олег Шпур – засновник Leo Family Group та приватного спортивно-освітнього ліцею "Знання та сила"
- Андрій Русол – генеральний директор ФК "Карпати"
- Євген Будерацький – заступник головної редакторки "Української правди"
- Ярослав Свищ – ректор Львівського державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського
- Роман Гапачило – президент парахокейного клубу "Незламні" (Львів)
- Олег Щербаков – головний редактор Tribuna.com
Спікери SBC Summit Ukraine 2026 / Фото надане 24 Каналу
- Артем Федецький – ексгравець "Карпат", "Дніпра", "Шахтаря" та збірної України, володар Кубка УЄФА, президент ФК "Карпатські Ведмеді"
- Ростислав Тучак – засновник та СЕО BotsBand
- Андрій Шевчук – експерт з візуальних комунікацій, режисер презентацій, засновник SHEVCHUK BURO
- Андрій Ковальський – журналіст, ведучий телеканалу ICTV
- Микола Середич – директор з медіа, маркетингу і цифрової трансформації Української асоціації футболу
- Юрій Гладкий – СЕО бренд-маркетингової агенції Grape, співзасновник Kryla Karpaty
- Євген Кузьменко – засновник та СЕО PlayVision
- Євген Єфіменко – Co-Founder & CEO Brendari
- Аріна Євдокименко – ведуча УПЛ ТБ, спортивна журналістка, модераторка панельної дискусії
- Олексій Брага – засновник та СЕО Sport Business Media Agency
Спікери SBC Summit Ukraine 2026 / Фото надане 24 Каналу
Придбати квитки на SBC Summit Ukraine 2026 Lviv можна за посиланням: WayForPay. Квиток категорії SPORT включає відвідування конференції та нетворкінг із профільними учасниками заходу, вхід до спільноти Sport&Business Club, пакет учасника, фото- та відеозвіт з конференції.
Квиток категорії BUSINESS додатково включає доступ у business lounge та зону спікерів, ексклюзивний нетворкінг з ключовими представниками спорту, бізнесу та медіа, зону гостинності від партнерів, пріоритетний вхід на захід fast line, місця в 1-4 рядах залу, доступ до презентацій спікерів, відеозапис заходу та безкоштовне гарантоване паркомісце.