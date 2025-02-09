"Руйнівник" зі Львова брутально нокаутував американця: ефектне відео

Український боксер Любомир Пінчук здобув 16-ту перемогу на професійному рингу. Уродженець Львова на рингу зустрічався з американцем Браяном Холстейном.

У ніч з 8 на 9 лютого в американському Піттсбурзі відбувся вечір боксу. На ринзі Priory Grand Hall українцю Любомиру Пінчуку протистояв американець Браян Холстейн, пише 24 Канал.

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Ювілейний нокаут Пінчука

Поєдинок відбувся у ліміті першої важкої ваги. "Руйнівник" зі Львова переважав досвідченого 37-річного американця. В одному з моментів Любомир спіймав суперника на контратаці та завдав потужного правого бокового.

Холстен не впорався з ударом та впав на канвас. Рефері миттєво зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу 28-річного українця.

Відео нокауту у бою Пінчук – Холстен

Любомир Пінчук здобув 16-ту перемогу на професійному рингу та ювілейну 10-ту вікторію нокаутом.

Український крузер у 2017 році переїхав до США, де провів усі свої поєдинки. У 2021 році Любомир спробував сили у хевівейті та легко переміг американця Ендрю Саттерфілдом