Українська веслувальниця Людмила Лузан влаштувала справжній фурор у Канаді

Людмила Лузан продовжує домінувати у світовому веслуванні. Українська каноїстка здобула "золото" на етапі Кубка світу в Монреалі та зміцнила лідерство в олімпійському рейтингу.

Поки більшість суперниць лише намагаються наблизитися до української спортсменки, вона продовжує збирати перемоги на міжнародній арені. Черговий успіх Лузан став уже другим для неї на канадському етапі Кубка світу, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про перемогу Лузан?

У Монреалі завершилися змагання етапу Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Однією з головних героїнь турніру стала українська каноїстка Людмила Лузан.

У фіналі каное-одиночок на дистанції 200 метрів українка продемонструвала блискучий виступ і першою перетнула фінішну лінію. Лузан показала результат 44,68 секунди, випередивши найближчу переслідувачку, канадку Софію Дженсен, на 0,47 секунди.

Ця дистанція входить до програми Олімпійських ігор, а перемога принесла українці чергові важливі очки у боротьбі за високі позиції в олімпійському рейтингу.

Четверта велика перемога сезону

Тріумф у Канаді став для Людмили Лузан уже четвертою перемогою, яка враховується в олімпійській кваліфікації до Ігор-2028 у Лос-Анджелесі.

У нинішньому сезоні українська спортсменка вже перемагала на етапах Кубка світу в Сегеді та Бранденбурзі, а також здобула золото чемпіонату Європи в Монтемор-у-Велью. Завдяки стабільним успіхам Лузан упевнено очолює рейтинг "Лос-Анджелес-2028" у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Крім того, етап у Монреалі став для українки особливо успішним. Напередодні вона разом з Анастасією Рибачок виборола золоту медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Таким чином Лузан залишає Канаду одразу з двома золотими нагородами, вкотре підтвердивши статус однієї з найсильніших каноїсток світу та однієї з головних претенденток на успіх на Олімпійських іграх 2028 року.