У четвер, 21 серпня, київське Динамо проведе свій перший єврокубковий матч після вильоту із Ліги чемпіонів-2025/2026. Суперником команди Олександра Шовковського у плей-оф Ліги Європи стане ізраїльський Маккабі Тель-Авів.

Це буде перша єврокубкова гра киян після вильоту із цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів-2025/2026. У кваліфікації ЛЧ Динамо вилетіло від кіпрського Пафоса (сумарно 0:3), інформує 24 Канал.

До теми Динамо спробує реабілітуватися за ганьбу в Лізі чемпіонів: прогноз на матч проти Маккабі

Хто покаже матч Маккабі Тель-Авів – Динамо?

У плей-оф Ліги Європи команда Олександра Шовковського зустрічається із ізраїльським Маккабі Тель-Авів. Так цікаво склалось, що саме Пафос теж вибив Маккабі із поточного сезону Ліги чемпіонів. Вже у кваліфікації Ліги Європи ізраїльський клуб переграв мальтійський Хамрун, якого вже теж цього сезону перемагали кияни.

Перший поєдинок Маккабі Тель-Авів – Динамо покаже телеканал "2+2" та Київстар ТБ. Стартовий свисток пролунає 21 серпня о 21:00 (за київським часом).

Як Маккабі Тель-Авів грало проти Динамо?