Маккабі Тель-Авів – Динамо: де та коли дивитись матч киян у Лізі Європи
- Київське Динамо зіграє проти Маккабі Тель-Авів у плей-оф Ліги Європи після вильоту з Ліги чемпіонів-2025/2026.
- Раніше команди вже зустрічалися в Лізі Європи-2011/2012 та Лізі чемпіонів-2015/2016, де Динамо виграло два матчі та двічі зіграло внічию з Маккабі.
У четвер, 21 серпня, київське Динамо проведе свій перший єврокубковий матч після вильоту із Ліги чемпіонів-2025/2026. Суперником команди Олександра Шовковського у плей-оф Ліги Європи стане ізраїльський Маккабі Тель-Авів.
Це буде перша єврокубкова гра киян після вильоту із цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів-2025/2026. У кваліфікації ЛЧ Динамо вилетіло від кіпрського Пафоса (сумарно 0:3), інформує 24 Канал.
Хто покаже матч Маккабі Тель-Авів – Динамо?
У плей-оф Ліги Європи команда Олександра Шовковського зустрічається із ізраїльським Маккабі Тель-Авів. Так цікаво склалось, що саме Пафос теж вибив Маккабі із поточного сезону Ліги чемпіонів. Вже у кваліфікації Ліги Європи ізраїльський клуб переграв мальтійський Хамрун, якого вже теж цього сезону перемагали кияни.
Перший поєдинок Маккабі Тель-Авів – Динамо покаже телеканал "2+2" та Київстар ТБ. Стартовий свисток пролунає 21 серпня о 21:00 (за київським часом).
Як Маккабі Тель-Авів грало проти Динамо?
- Найближчий поєдинок не буде дебютним між Маккабі Тель-Авів та Динамо. Команди у своїй історії вже чотири рази грали між собою.
- Вперше ці команди зіграли між собою у сезоні Ліги Європи-2011/2012. Тоді клуби розписали дві мирові 1:1 та 3:3 у рамках групового етапу.
- Наступного разу Маккабі та Динамо зустрічалось на одному полі у груповому раунді Ліги чемпіонів-2015/2016: дві перемоги киян із рахунками 2:0 та 1:0.
- Маккабі Тель-Авів – єдиний ізраїльський клуб, проти якого раніше грав український колектив.
- Натомість клуб із Тель-Авів грав проти донецького Шахтаря (2 поразки від "гірників") та луганської Зорі (дві перемоги над "мужиками").