Перспективний захисник Динамо може продовжити кар'єру закордоном

Захисник київського Динамо Максим Дячук може змінити клуб вже найближчим часом. Ним зацікавилась команда з чемпіонату Польщі.

Захисник Динамо може переїхати до інших українців в Польщу. Максиму Дячуку вже готують заміну на новий сезон, пише 24 канал з посиланням на інсайдера Пйотра Слонку.

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Дячук перейде в інший клуб

Польська Лехія зацікавлена у послугах молодого оборонця Динамо. Наразі у польському клубі грають 5 українців – Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Максим Хлань, Богдан В'юнник та Антон Царенко, тому після переходу Дячука у команді переважатиме "українська гегемонія".

Також зазначається, що незабаром до київського клубу приєднається "гідна заміна" Максиму Дячуку.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Максим Дячук зіграв за Динамо 14 матчів, у яких він віддав одну результативну передачу.

Відзначимо, що контракт захисника з київським клубом розрахований до червня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює Дячука у 1,2 мільйона євро.