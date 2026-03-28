Чи буде український футболіст у складі збірної Польщі – раніше з'являлися припущення

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що український футболіст Максим Хлань може змінити громадянство та виступати за збірну Польщі. Сам футболіст вже прокоментував цю ситуацію.

У коментарі для Roosvelta81.pl гравець розповів про свої плани. Він зізнався, що мріє отримати виклик до збірної України.

Що сказав Максим Хлань?

Півзахисник поділився своїми очікуваннями щодо можливої гри за національну команду.

Я працюю над цим усе життя, усю свою кар'єру – нехай вона і не така довга – щоб отримати виклик до збірної України. Не знаю, як це бачить головний тренер, але вважаю, що заслуговую на цей шанс,

– зазначив гравець.

Хлань додав, що готовий повністю викладатися заради виступів за збірну.

Можливо, у наставника збірної інше бачення, але я буду робити все, щоб зіграти за свою країну. Мені потрібно показувати результат – забивати голи, віддавати передачі, і тоді все має бути добре,

– сказав Хлань.

Гравець наголосив, що готовий довести свою цінність на полі та зробити все, щоб отримати шанс представляти Україну на міжнародному рівні.

Що кажуть про можливу зміну громадянства Хланя?

Журналіст weszlo.com Шимон Янчик спростовує повідомлення про те, що український півзахисник може отримати можливість виступати за національну збірну Польщі.

Ні, Максим Хлань не гратиме за збірну Польщі. Навіть якби він хотів, він не мав би на це шансів,

– пише Янчик.

За словами журналіста, Польська футбольна асоціація ніколи не розглядала можливість натуралізації Хланя для виступів у національній збірній.

