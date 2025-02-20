Таловєров відзначився дебютним голом за Плімут: відео ефектного удару головою

Український захисник Максим Таловєров відзначився дебютним голом за Плімут. Футболіст вдало замкнув передачу головою.

У середу, 19 лютого, в межах 31-го туру Чемпіоншипу зустрілися Лутон Таун та Плімут. Команди не змогли визначити сильнішого і розписали бойову нічию з рахунком 1:1, пише 24 канал.

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Дебютний гол Таловєрова

На 70-й хвилині українець головою замкнув навісну передачу Сюча з лівого флангу, пробивши у ближній кут. Цей гол став першим для Таловєрова за Плімут.

Цей гол врятував команду від поразки.

Гол Таловєрова: дивіться відео

Відзначимо, що Максим Таловєров став гравцем Плімуту наприкінці січня 2025 року. Його трансфер став рекордним в історії клубу.