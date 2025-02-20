20 лютого, 11:40
Таловєров відзначився дебютним голом за Плімут: відео ефектного удару головою
Основні тези
- Максим Таловєров забив свій перший гол за Плімут у матчі проти Лутон Таун, завершивши передачу головою на 70-й хвилині.
- Гол Таловєрова врятував Плімут від поразки, забезпечивши нічию 1:1.
- Таловєров став гравцем Плімуту наприкінці січня 2025 року, його трансфер був рекордним для клубу.
Український захисник Максим Таловєров відзначився дебютним голом за Плімут. Футболіст вдало замкнув передачу головою.
У середу, 19 лютого, в межах 31-го туру Чемпіоншипу зустрілися Лутон Таун та Плімут. Команди не змогли визначити сильнішого і розписали бойову нічию з рахунком 1:1, пише 24 канал.
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Дебютний гол Таловєрова
На 70-й хвилині українець головою замкнув навісну передачу Сюча з лівого флангу, пробивши у ближній кут. Цей гол став першим для Таловєрова за Плімут.
Цей гол врятував команду від поразки.
Гол Таловєрова: дивіться відео
Відзначимо, що Максим Таловєров став гравцем Плімуту наприкінці січня 2025 року. Його трансфер став рекордним в історії клубу.