Хлопчика підтримали перед стрибком з 10-метрового трампліна: мережу зворушило щемливе відео
- Юний спортсмен готується до першого стрибка з трампліна К-10, отримуючи підтримку від тренера та товаришів.
- Відео зворушливої підтримки хлопчика стало популярним в мережі, викликавши схвальні коментарі.
Навіть влітку атлети готуються до змагань із зимових видів спорту. В мережу потрапило відео, як юний спортсмен налаштовується виконати перший стрибок з трампліна К-10.
Малий лижний трамплін К-10 використовується для навчання юних лижників-стрибунів. Відео з першим стрибком хлопчика потрапило в мережу, пише 24 Канал.
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Важкі перші кроки молодих спортсменів
На відео видно, як тренер намагається налаштувати свого підопічного, підбадьорюючи його словами: "Всі бояться стрибнути перший раз".
Внизу трампліна юного спортсмена підтримували його товариші, які очікували його перший стрибок. Вони разом вигукували слова "давай, давай".
Відео зворушливої підтримки хлопчика
У коментарях під відео дописувачі підтримали хлопчика.
- "Які важкі перші кроки молодих спортсменів".
- "Хлопець мужній і відважний! Не боїться сказати що боїться, не зважай ні на кого!!!! тільки сам і за себе. Молодець".
- "Страх – це нормально! Молодець!".
- "Малий, все в тебе вийде".
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