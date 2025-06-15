Хлопчика підтримали перед стрибком з 10-метрового трампліна: мережу зворушило щемливе відео

Навіть влітку атлети готуються до змагань із зимових видів спорту. В мережу потрапило відео, як юний спортсмен налаштовується виконати перший стрибок з трампліна К-10.

Малий лижний трамплін К-10 використовується для навчання юних лижників-стрибунів. Відео з першим стрибком хлопчика потрапило в мережу, пише 24 Канал.

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Важкі перші кроки молодих спортсменів

На відео видно, як тренер намагається налаштувати свого підопічного, підбадьорюючи його словами: "Всі бояться стрибнути перший раз".

Внизу трампліна юного спортсмена підтримували його товариші, які очікували його перший стрибок. Вони разом вигукували слова "давай, давай".

Відео зворушливої підтримки хлопчика

У коментарях під відео дописувачі підтримали хлопчика.

"Які важкі перші кроки молодих спортсменів".

"Хлопець мужній і відважний! Не боїться сказати що боїться, не зважай ні на кого!!!! тільки сам і за себе. Молодець".

"Страх – це нормально! Молодець!".

"Малий, все в тебе вийде".

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