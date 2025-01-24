Челсі не виграє у Манчестер Сіті після фіналу Ліги чемпіонів-2021: команди борються топ-4 в АПЛ

Підопічні Пепа Гвардіоли та Енцо Марески вже давно попрощались із надіями поборотися за чемпіонство. Їхнє головне завдання – боротьба за путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон

Цими вихідними в чемпіонаті Англії відбудуться матчі 23 туру АПЛ 2024-2025. Центральна зустріч вікенду відбудеться в суботу, 25 січня. Чинний чемпіон Манчестер Сіті прийматиме Челсі, повідомляє 24 Канал.

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Сіті та Челсі хочуть в ЛЧ

Обидві команди переживають непростий період та вже не претендують на чемпіонство. МанСіті провалив осінній період та скотився аж на п'яту сходинку в АПЛ.

Перед командою Гвардіоли тепер стоїть завдання не вилетіти з Ліги чемпіонів, а також кваліфікуватися до наступного сезону турніру. Одним із конкурентів манкуніанців у цьому буде Челсі.

Лондонці навпаки відмінно показали себе восени, але у грудні-січні потрапили у чорну смугу. Лише минулого туру "сині" перервали свою п'ятиматчеву серію без перемог в АПЛ.

Цікаво, що ця криза співпала із відстороненням Михайла Мудрика, якого на початку грудня спіймали на допінгу. Хоча українець і не був визначальним гравцем у Марески. Наразі Челсі посідає четверту сходинку в чемпіонаті, випереджаючи Манчестер Сіті на два бали.

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У звітному матчі Челсі буде андердогом протистояння. Коефіцієнт на перемогу лондонців становить 3,30, тоді як Сіті – 2,07. Нічия ж оцінюється у 3,95.

При цьому експерти впевнені у тому, що у зустрічі буде забито багато голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,43, тоді як на ТМ2,5 – 2,84. Ймовірність того, що заб'ють обидві команди, становить 1,42.

Відзначимо, що Челсі вже десять матчів поспіль не виграє у Манчестер Сіті (три нічиї та 7 перемог манкуніанців). Остання звитяга лондонців над командою Гвардіоли сталась ще у фіналі Ліги чемпіонів-2021.