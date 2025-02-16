Гвардіола влаштує розпродаж зіркових гравців: хто покине Манчестер Сіті

Манчестер Сіті планує влітку посилити склад новими виконавцями. Для цього "містяни" влаштують розпродаж, аби звільнити місце та отримати гроші для майбутніх трансферів.

Англійський гранд визначився з гравцями, які перші покинуть команду у літнє трансферне вікно. Манкуніанці мають наміри продати щонайменше трьох гравців основного складу, повідомляє 24 канал із посиланням на El Nacional.

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Зірки непотрібні МанСіті

За інформацією джерела, Пеп Гвардіола планує провести велику перебудову у складі Манчестер Сіті. "Містяни" мають наміри оновити підбір виконавців влітку цього року.

Наставник англійського гранда вважає, що продаж Кевіна де Брюйне, Бернарду Сілви та Ілкая Гюндогана допоможуть прискорити процес змін у манкуніанців.

Також майбутнє Філа Фодена залишається відкритим. Манчестер Сіті може відпустити англійського півзахисника за 150 мільйонів євро. Вихованцем "містян" цікавляться Реал та Баварія.

До слова. Манчестер Сіті взимку 2025 року підписав чотирьох нових гравців. Серед новачків "містян" Омар Мармуш, Абдукодір Хусанов, Ніко Гонсалес та Вітор Рейс.

Нагадаємо, що перебудова пов'язана з невтішними результатами Манчестер Сіті у сезоні-2024/2025. "Містяни" займають четверту сходинку у турнірній таблиці АПЛ та близькі до вильоту з Ліги чемпіонів.

У наступному матчі Манчестер Сіті завітає у Мадрид на другу гру 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. "Містяни" зіграють проти "Реала" – 19 лютого о 22:00 за київським часом.