Домовленість досягнута: Манчестер Сіті близький до підписання зірки Бундесліги

Зимове трансферне вікно-2025 набирає обертів. Один із найгучніших переходів січня готує Манчестер Сіті.

Склад команди Хосепа Гвардіоли може поповнити бомбардир з німецької Бундесліги. Йдеться про форварда Айнтрахта Омара Мармуша.

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Підсилення атакувального потенціалу

"Містяни" вже домовилися з єгиптянином про умови особистого контракту. Угода розрахована на 5 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на відомого інсайдера Ніколо Скіру.

Найближчим часом Манчестер Сіті має надіслати офіційну пропозицію франкфуртському клубу щодо трансферу гравця. Айнтрахт оцінює свого нападника приблизно у 50 мільйонів фунтів, але хотів би залишити його в себе до кінця нинішнього сезону.

Довідка. У кампанії-2024/2025 Омар Мармуш провів 24 матчі на клубному рівні, у яких забив 18 голів і віддав 12 результативних передач.

Зазначимо, що 25-річний єгиптянин проводить другий сезон у складі Айнтрахта. Він приєднався до команди на правах вільного агента після закінчення контракту з Вольфсбургом.