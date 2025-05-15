Марина Бех-Романчук тимчасово відсторонена від змагань: у чому причина

Марина Бех-Романчук мала повернутись до змагань вперше після Олімпіади-2024. Проте камбек української стрибунки відкладається на невизначений термін.

Причиною відсторонення Бех-Романчук став позитивний допінг-тест. Рішення щодо української спортсменки було у середу 14 травня, повідомляє 24 канал із посиланням на AIU.

Читайте також Марина Бех-Романчук повертається до змагань вперше після Олімпіади-2024

Що загрожує Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук потрапила під санкції через те, що в організмі стрибунки виявили – тестостерон. Наявність забороненої речовини порушує статті 2.1 та 2.2 незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці.

Наразі відомо, що Бех-Романчук може бути дискваліфікована терміном на чотири роки. Проте покарання для української стрибунки можуть скоротити за певних умов.

Українську легкоатлетку можуть відсторонити терміном на два роки. Якщо у результаті розслідування буде доведено, що заборонена речовина (тестостерон) потрапила в організм несвідомо.

Нагадаємо, що востаннє Марина Бех-Романчук виступала на Олімпійських Іграх у 2024 році. Після змагань в Парижі українська стрибунка займалась відновленням та відпочивала.